«Атлетико» — «Кадис». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Примеры 7 ноября 2020 года

В рамках 9 тура испанской Примеры «Атлетико» примет у себя дома «Кадис». Игра состоится 7 ноября на стадионе «Камп Ноу». Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Атлетико» — «Кадис».

«Атлетико»

В нынешнем сезоне «Атлетико» сыграл шесть матчей и еще ни разу не проиграл — четыре победы и две ничьи. Кроме того, подопечные Симеоне пропустили всего два мяча, что является лучшим показателем надежности в чемпионате на данный момент.

«Матрасники» набрали 14 очков и сейчас занимают 4 место. Поскольку у лидера «Сосьедада» с 17 баллами на два матча больше, а у второго «Реала» с 16-ю — на один, то именно «кольчонерос» являются потенциальным лидером первенства.

«Атлетико» выиграл три последних матча Примеры. Команда Симеоне одолела «Бетис», «Сельту» со счетом 2:0, а также «Осасуну» с результатом 2:1.

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Также за этот период у клуба было три встречи в Лиге чемпионов. Там удалось обыграть «Зальцбург» (3:2), но также они уступили «Баварии» (0:4) и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Кадис»

«Кадис» и вовсе можно назвать главной сенсацией текущего сезона в испанском чемпионате.

Вернувшийся летом в элитный дивизион «Кадис» на данный момент идет на пятой строчке — в трех очках от лидирующего «Реал Сосьедада».

Беспроигрышная серия команды Альваро Диаса составляет уже пять матчей. В середине октября «Кадис» сенсационно выиграл на выезде у «Реала», после чего сыграл вничью с «Вильярреалом».

В пяти октябрьских матчах андалусцы пропустили лишь один мяч — в домашней игре с «Гранадой» (1:1). Также были повержены «Атлетик» (1:0) и «Эйбар» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50. 0