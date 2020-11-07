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    Останется ли «Атлетико» потенциальным лидером Примеры?

    «Атлетико» — «Кадис». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Примеры 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Кадис»
    «Атлетико» идет на четвертом месте
    В рамках 9 тура испанской Примеры «Атлетико» примет у себя дома «Кадис». Игра состоится 7 ноября на стадионе «Камп Ноу». Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Атлетико» — «Кадис».
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    Футбол. Испания. Примера 07 Ноября 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 9.00
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    «Атлетико»

    В нынешнем сезоне «Атлетико» сыграл шесть матчей и еще ни разу не проиграл — четыре победы и две ничьи. Кроме того, подопечные Симеоне пропустили всего два мяча, что является лучшим показателем надежности в чемпионате на данный момент.

    «Матрасники» набрали 14 очков и сейчас занимают 4 место. Поскольку у лидера «Сосьедада» с 17 баллами на два матча больше, а у второго «Реала» с 16-ю — на один, то именно «кольчонерос» являются потенциальным лидером первенства.

    «Атлетико» выиграл три последних матча Примеры. Команда Симеоне одолела «Бетис», «Сельту» со счетом 2:0, а также «Осасуну» с результатом 2:1.

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    Также за этот период у клуба было три встречи в Лиге чемпионов. Там удалось обыграть «Зальцбург» (3:2), но также они уступили «Баварии» (0:4) и сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

    «Кадис»

    «Кадис» и вовсе можно назвать главной сенсацией текущего сезона в испанском чемпионате.

    Вернувшийся летом в элитный дивизион «Кадис» на данный момент идет на пятой строчке — в трех очках от лидирующего «Реал Сосьедада».

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    • Беспроигрышная серия команды Альваро Диаса составляет уже пять матчей. В середине октября «Кадис» сенсационно выиграл на выезде у «Реала», после чего сыграл вничью с «Вильярреалом».

    В пяти октябрьских матчах андалусцы пропустили лишь один мяч — в домашней игре с «Гранадой» (1:1). Также были повержены «Атлетик» (1:0) и «Эйбар» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50. 0

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