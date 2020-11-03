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    Сыграют ли результативно соперники по Группе D?

    «Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.92) на тоталы в матче Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Ливерпуль»
    Диогу Жота
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 3 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 03 Ноября 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.12
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    После двух туров ЛЧ итальянская команда из города Бергамо находится на втором месте в Группе D с четырьмя баллами на счету. От «Ливерпуля» она отстает на 1 пункт.

    «Аякс», который идет третьим, «Аталанта» опережает на 3 пункта. За два поединка «провинциалы» забили 6 голов, а пропустили 2. В дебютном матче ЛЧ они разгромили «Мидтьюлланн» (4:0).

    Во второй встрече команда Джана Пьеро Гасперини принимала «Аякс». На своем поле «Богиня» вынуждена была отыгрывать разницу в два мяча. В итоге встреча закончилась ничьей — 2:2.

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    В домашнем чемпионате «Аталанта» после шести туров имеет 12 очков. В таблице Серии А она находится на четвертой строчке с разницей голов — 17:13.

    «Ливерпуль»

    Английский гранд в Группе D лидирует с шестью очками на счету. В двух матчах «мерсисайдцы» забили три гола, а в свои ворота не пропустили ни одного.

    От ближайшего преследователя красные оторвались на 2 балла. Первая игра в ЛЧ прошла для «Ливерпуля» на выезде. На «Йохан Кройфф Арене» гости победили «Аякс» (1:0).

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    • Во втором туре группового раунда подопечные Юргена Клоппа разобрались с «Мидтьюлланном» (2:0). Лидирует «Ливерпуль» и в чемпионате Англии.

    После семи туров красные поднялись на первое место с 16 очками. «Эвертон» они опередили на 4 пункта. В недавнем матче Премьер-лиги «мерсисайдцы» переиграли «Вест Хэм» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» в матче третьего тура ЛЧ букмекеры дают коэффициент 3.24, на ничью — 4.04, а на победу «Ливерпуля» — 2.12.

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    В своих последних играх итальянский клуб немного подсел и сбавил обороты. Несмотря на то что команда Гасперини любит играть открыто, ей будет тяжело тягаться на равных с машиной Юргена Клоппа.

    «Ливерпуль» не позволит себе пропустить много, но и сам не будет громить хозяев. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.92. 0

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    «Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.92) на тоталы в матче Лиги чемпионов 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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