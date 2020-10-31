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    АПЛ. «Ман Юнайтед» примет «Арсенал», «Лидс» сыграет с «Лестером»

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    С 30 октября по 2 ноября состоятся матчи 7 тура английской Премьер-лиги

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 2:0

    В матче 7 тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» дома переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:0.

    В составе «волков» голами отметились Раян Аит Нури и Даниэль Поденсе. «Орлы» отличились лишь красной карточкой. На 86 минуте прямую красную карточку получил Лука Миливоевич.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 2:0
    Голы: 1:0 Райан Айт Нури (18'), 2:0 Даниэл Поденсе (27') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Райан Айт Нури, Рубен Невеш, Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер, Педру Нету (Жоау Моутинью, 76'), Рауль Хименес (Фабиу Силва, 90'), Даниэл Поденсе (Адама Траоре, 76') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Натаниэл Клайн, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд (Джордан Айю, 72'), Джеффри Шлупп (Эберечи Эзе, 65'), Жайро Ридевальд, Уилфрид Заха, Миши Батшуайи (Кристиан Бентеке, 84') Предупреждения: Патрик ван Анхольт (45'), Уилфрид Заха (62') Удаление: Лука Миливоевич (87')

    Команда Эшпириту Санту набирает 13 очков и выходит на третье место. «Кристал Пэлас» идет девятым с 10 очками на счету.

    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    31 октября 15:30 мск

    «Бернли» — «Челси»

    31 октября 18:00 мск

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

    31 октября 20:30 мск

    «Астон Вилла» — «Саутгемптон»

    1 ноября 15:00 мск

    «Ньюкасл» — «Эвертон»

    1 ноября 17:00 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

    1 ноября 19:30 мск

    «Тоттенхэм» — «Брайтон»

    1 ноября 22:15 мск

    «Фулхэм» — «Вест Бромвич»

    2 ноября 20:30 мск

    «Лидс» — «Лестер»

    2 ноября 23:00 мск

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