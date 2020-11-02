«Вильярреал» — «Вальядолид». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч Примеры 2 ноября 2020 года

В поединке 8 тура испанской Примеры «Вильярреал» примет «Вальядолид» на стадионе «де ла Керамика». Команды сыграют 2 ноября. Начало игры в 23:00 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Вальядолид».

«Вильярреал»

В текущем чемпионате Испании «желтая субмарина» после семи сыгранных туров находится на шестой строчке, имея в копилке 12 набранных очков (три виктории, две ничьи и одно поражение), и отстает от лидера на пять баллов.

Единственное фиаско «подводники» потерпели в гостях от «Барселоны» со счетом 0:4, после чего дома обыграли 3:1 «Алавес» и на выезде сумели сыграть вничью 0:0 с мадридским «Атлетико».

В позапрошлом туре левантийцы переиграли в дерби «Валенсию» (2:1) дома. Затем им также удалось выиграть у «Сивасспора» (5:3) в 1-м туре группы Лиги Европы.

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В прошлом поединке Примеры «Вильярреал» сыграл вничью с «Кадисом» (0:0) на выезде. Посреди этой недели он сумел переиграть «Карабах» (3:1) во 2-м туре ЛЕ.

«Вальядолид»

Команда из одноименного города сыграла в семи матчах Примеры. Набрав всего три очка, она расположилась на последней, 20-й позиции в таблице.

В первой игре чемпионата Испании сезона 2020/2021 подопечные Серхио Гонсалеса дома принимали «Реал Сосьедад». Матч завершился вничью — 1:1.

20 сентября «Вальядолид» в гостях потерпел поражение от «Бетиса» (0:2), а через неделю бело-фиолетовые разошлись миром с «Сельтой» (1:1).

Затем команда потерпела четыре поражений в пяти следующих матчах, включая один товарищеский. Единственный раз, когда ей удалось избежать неудачи, имел место в позапрошлом туре на выезде с «Уэской» (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,61.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,45. 0