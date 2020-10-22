«Хоффенхайм» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 2.04) и ставки на Лигу Европы 22 октября 2020 года

«Хоффенхайм» встретится на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 22 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Црвена Звезда».

«Хоффенхайм»

Первые матчи сезона стали настоящим праздником для болельщиков «Хоффенхайма». В первом туре Бундеслиги команда Себастиана Хенесса выиграла у «Кельна» благодаря хет-трику Андрея Крамарича, но самое интересное случилось чуть позже.

В конце сентября «Хоффенхайм» разгромил на своем поле «Баварию» со счетом 1:4. Никто не спорит, что мюнхенский клуб не в лучшем состоянии, но факт остается фактом, «Хоффе» размотал лучшую команду Европы.

Но, как это часто бывает, продлить серию не получилось. Типичная история, когда середняк после победы над лучшей командой лиги начинает проигрывать.

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На выходных «Хоффенхайм» уступил дома дортмундской «Боруссии», а перед этим проиграл в гостях «Айнтрахту». Однако очевидно, что потенциал у этой команды серьезный, не каждый сможет забить четыре мяча даже уставшей «Баварии».

«Црвена Звезда»

Тем временем «Црвена Звезда» в минувшие выходные впервые в сезоне потеряла очки в чемпионате Сербии. После десяти побед кряду команда Деяна Станковича сыграла вничью с «Партизаном». И это уже далеко не первый случай за последние несколько лет, когда «Црвена» не смогла выиграть в дерби.

Но в целом, конечно, оценивать уровень «Црвены Звезды» по сербскому чемпионату нет никакого смысла, там заранее ясно, что у клуба из Белграла практически нет конкурентов.

В групповой этап Лиги Европы «Црвена» попала через квалификацию, с трудом пройдя в заключительном раунде «Арарат-Армению». Перед этим же чемпион Сербии сенсационно вылетел из квалификации Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» уступила кипрской «Омонии», и вот как раз по этой игре и можно делать определенные выводы о силе сербского гранда.

Прогноз и ставка

Букмекеры практически не сомневаются в успехе хозяев предстоящего матча. На победу «Хоффенхайма» можно поставить за 1.49, на ничью за 4.80, а на «Црвену Звезду» — за 6.85.

С учетом того, как «Црвена Звезда» играла в квалификации сначала Лиги чемпионов, а потом и Лиги Европы, практически нет сомнений, что набрать очки на поле «Хоффенхайма» сербам будет крайне сложно.

Ставка — победа «Хоффенхайма» + общий тотал матча больше 2,5 за 2.04. Гости могут забить один мяч, но не более того.

И еще одна ставка — тотал «Хоффенхайма» больше 2,0 за 1.85. 0