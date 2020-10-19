«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч MLS 19 октября 2020 года

«Лос-Анджелес Гэлакси»
Футбольный клуб из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, находится на последнем месте в таблице Западной конференции. В 16 матчах он заработал всего 15 очков.
С 14 сентября и по сей день «ЛА Гэлакси» провел семь поединков. Ни в одном из них «Лос-Галактикос» не победил. Все началось с ничьей против «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0).
Затем подопечные Гильермо Барроса Скелотто потерпели шесть поражений кряду. Неприятная серия стартовала с домашней потери очков от «Колорадо Рэпидс» (0:2).
Далее «Лос-Анджелес Гэлакси» влетел «Реал Солт-Лейк» (0:2), «Сиэтл Саундерс» (1:3), «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:2), «Портленд Тимберс» (3:6) и еще раз «Сан-Хосе» (0:4).
«Ванкувер Уайткэпс»
Канадский клуб из Ванкувера занимает восьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции. В 18 играх эта команда набрала 21 балл.
Совсем недавно «Ванкувер» потерпел четыре поражения кряду. В одном из последних матчей сентября «Кэпс» в гостях были разбиты как раз «ЛА Гэлакси» (0:6).
А 28 числа прошлого месяца подопечные Марка Дос Сантоса уступили «Потртенд Тимберс» (0:1). Затем сине-белые влетели «Сиэтл Саундерс» (1:3) и «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:3).
Неудачная серия «Ванкувера» прервалась 11 октября. Тогда канадцы прихлопнули «Реал Солт-Лейк» (2:1). Четырьмя днями позже команда Дос Сантоса обыграла «ФК Лос-Анджелес» (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «ЛА Гэлакси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью — 4.60, а на победу «Ванкувера» — 5.20.
Обе команды сейчас демонстрируют не лучшие результаты и пропускают очень много.
И «ЛА Гэлакси», и «Ванкувер» имеют второй и третий худшие показатели в обороне соответственно. В очном матче они забьют друг другу много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.73. 0