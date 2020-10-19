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    «Галатасарай» подвинет «курортников» с первой строки?

    «Галатасарай» — «Аланияспор». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Турции 19 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Аланияспор»
    Радамель Фалькао
    19 октября на стадионе «Тюрк Телеком» в Стамбуле «Галатасарай» в рамках 5-го тура турецкой Суперлиги сыграет с «Аланияспором». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Аланияспор».
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Октября 2020 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Аланьяспор Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» минувший сезон завершил на шестой позиции в турецкой Суперлиги и получил билет в квалификацию Лиги Европы.

    Отбор во втором по значимости еврокубке стамбульцы преодолеть не смогли, проиграв на последней стадии в гостях шотландскому «Рейнджерсу» (1:2). А перед этим они выбили «Нефтчи» (3:1) и «Хайдук» (2:0).

    В текущем чемпионате Турции «желто-красные» после четырех туров с 7-ю очками идут пока четвертыми, выиграв две игры при одной мировой и поражении.

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    На старте первенства «Галатасарай» поочередно одолел дома 3:1 «Газиантеп» и 2:0 в дерби «Истанбул ББ», затем была ничья еще в одном дерби с «Фенербахче» (0:0), а в минувшем туре стамбульцы уступили на выезде «Касымпаше» — 0:1.

    «Аланияспор»

    «Аланияспор» в прошлом сезоне финишировала на пятой строке и также заработала билет в Лигу Европы в третью стадию квалификации.

    Еврокомпания для «курортников» была очень неудачной. Они были выбит первым же соперником, проиграв на выезде 0:1 норвежскому «Русенбургу».

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    • Эта неудача пока является единственной в новом сезоне для клуба из Аланьи. В чемпионате страны он трижды победил и раз сыграл вничью. Такие результаты позволяют коллективу находится во главе турнирной таблицы.

    Начала «Аланияспор» с двух викторий по 2:0 над «Сивасспром» дома и «Кайсериспором» в гостях, затем состоялась мировая на выезде с «Ризеспором» (1:1), а в прошлом туре была домашняя победа 6:0 над новичком «Хатаяспором».

    В минувшем сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:4, в Кубке страны эти коллективы сыграли аналогично — 2:0 и 1:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарай» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Аланияспор» дают — 3.94, ничья оценена — в 3.52.

    Стамбульцы обычно на своем поле выступает хорошо и вполне могут одолеть лидирующий «Аланияспор», у которого был сравнительно легкий календарь. 0

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    «Галатасарай» — «Аланияспор». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Турции 19 октября 2020 года. Прогноз на «Галатасарай» — «Аланияспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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