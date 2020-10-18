ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки на чемпионат России 18 октября 2020 года

Московский ЦСКА встретится на своем поле с «Динамо» в 11-м туре чемпионата России. Матч состоится 18 октября, начало — в 18:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Динамо».

ЦСКА

«Армейцы» в этом сезоне неожиданно для всех ввязались в борьбу за чемпионство. По всей видимости, именно ЦСКА будет главным конкурентом «Зенита» и «Спартака» в текущем сезоне.

После десяти туров команда Виктора Гончаренко занимает третье место, набрав 19 очков.

ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей в РПЛ, и что интересно, трижды в этот период «армейцы» выиграли в гостях.

Из неприятного — поражение от «Локомотива» (0:1) в девятом туре. Это была единственная игра в сезоне, когда ЦСКА не смог забить хотя бы один мяч.

«Динамо»

У «Динамо» на этой неделе наконец-то появился новый тренер. Руководство клуба последовало примеру «Спартака» и тоже пригласило в команду немецкого тренера. Выбор пал на Сандро Шварца, который ранее неплохо зарекомендовал себя в «Майнце».

В турнирной таблице «Динамо» находится недалеко от ЦСКА — на шестом месте с 17 очками.

Как ни крути, а «Динамо» можно назвать одной из самых непредсказуемых команд РПЛ. Это они обыгрывают «Зенит», а потом терпят позорное поражение в квалификации Лиги Европы от неизвестного клуба из Грузии, дарят три очка «Химкам», а после этого побеждают «Краснодар».

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Впрочем, не стоит сильно удивляться победам над «Зенитом» и «Краснодаром», в «Динамо» собрана интересная команда, которая при правильном подходе сможет запросто бороться за место в топ-4.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА букмекеры предлагают поставить за 2.13, на ничью за 3.52, а на «Динамо» — за 4.00.

Сложно предположить, как будет развиваться игра и кто ближе к победе. Взять хотя бы тот факт, что в «Динамо» новый тренер, который может внести кардинальные изменения в плане состава и тактики.

В общем, «Динамо» может удивить, это действительно очень непредсказуемая команда с неплохими исполнителями. К тому же, не будем забывать, что ЦСКА все-таки тоже свойственны внезапные провалы.

Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.83. Странно, почему тут такой внушительный коэффициент. Аккуратностью в игре ЦСКА и «Динамо» даже не пахнет. 0