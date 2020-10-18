«Кельн» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Бундеслиги 18 октября 2020 года

В матче 4 тура немецкой Бундеслиги «Кельн» сыграет против «Айнтрахта» Ф на стадионе «Рейн Энерги». Игра состоится 18 октября и начнется в 16:30 по мск Прогноз на «Кельн» — «Айнтрахт» Ф.

«Кельн»

После трех сыгранных матчей «козлы» не набрали ни одного очка. Вследствие этого команда занимает 16 место.

«Кельн» в прошлом туре проиграл «Боруссии» М 1:3. Ранее хозяева уступили «Хоффенхайму» 2:3 и «Арминии» 0:1.

У «красно-белых» 4-матчевая серия поражений в чемпионате. В целом они не побеждают в Бундеслиге уже 13 встреч подряд. В домашних стенах «Кельн» проиграл четыре из пяти последних выступлений.

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В трех из четырех последних матчей в рамках Бундеслиги хозяева пропускали больше одного гола.

«Айнтрахт» Ф

Гости провели в этом сезоне три матча, выиграв в двух последних. Сезон команда Адольфа Хюттера начала с ничьи в матче против «Арминии» (1:1). Далее «орлы» обыграли «Герту» 3:1 и «Хоффенхайм» 2:1.

Сейчас «Айнтрахт» имеет 7 очков и занимает 5 место в зоне Лиги Европы. В чемпионате у команды 7-матчевая беспроигрышная серия, которая состоит из пяти побед.

Отметим, что коллектив проиграл в контрольном поединке «Вюрцбургер Кикерс» со счетом 0:3. Однако это была неделя сборных, поэтому у «Айнтрахта» отсутствовали ключевые исполнители.

Йетро Виллемс может не принять участия в этой встрече. У него проблемы со здоровьем. Травма колена у Филипа Костича. Он точно не попадет в заявку.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают команды такими цифрами: 3.15 на «Кельн» и 2.17 на «Айнтрахт». На ничью дается коэффициент 3.85.

«Айнтрахт» явно лучше своего соперника. В первую очередь об этом говорят последние результаты команд. При этом отметим, что «орлы» в прошлый сыграли с «Кельном» вничью 1:1, а чуть раньше проиграли 2:4.

Как бы там ни было, мы ставим на «Айнтрахт». Прогноз — победа второй за 2.17. 0