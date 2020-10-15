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    Как крупно «Бавария» обыграет представителя Оберлиги?

    «Дюрен» — «Бавария». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка Германии 15 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дюрен» — «Бавария»
    Томас Мюллер
    15 октября в Мюнхене на «Альянц Арене» клуб Оберлиги «Дюрен» сыграет с «Баврией» в 1/32 финала Кубка Германии. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Дюрен» — «Бавария».

    «Дюрен»

    «Дюрен», ныне выступающий в рейнской Оберлиге (четвертый дивизион), никогда не выступал выше региональной лиги.

    Пока в своем дивизионе «желто-черные» выиграли все три матча в новом сезоне, однако находится лишь на седьмом месте в турнирной таблице месте, но у команды есть еще три матча в запасе.

    «Дюрен» свой последний матч провел еще в конце сентября. Отметим, что в прошлом розыгрыше Кубка Германии коллектив не участвовал.

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    Как правило, дальше первого раунда скромному клубу проходить не удавалось.

    «Бавария»

    «Бавария» в представлении не нуждается. Мюнхенцы в прошлом сезоне выиграли все на внутренней арене, а также взяли трофей Лиги чемпионов.

    В прошедшем Кубке Германии «красные» в финале, состоявшемся в начале июля, обыграли «Байер» со счетом 4:2.

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    • В новом сезоне «Баврия» успела уже взять два трофея. Сперва она одолела в Суперкубке УЕФА «Севилью» (2:1 ОТ), после чего в Суперкубке страны переиграли 3:2 «Боруссию» Дортмунд.

    Непосредственной перед уходом на матчи сборных мюнхенцы в рамках чемпионата дома перестреляли берлинскую «Герту» со счетом 4:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают громадный перевес номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.01.

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    На викторию «Дюрена» дают — 60.00, ничья оценена — в 30.00.

    Даже наполовину резервным составом «Бавария» не оставит никаких шансов представителю Оберлиги. Прогнозируем крупную викторию мюнхенцев. Ставим в этой игре с форой — 5 на лидера немецкого футбола. 0

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    «Дюрен» — «Бавария». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка Германии 15 октября 2020 года. Прогноз на «Дюрен» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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