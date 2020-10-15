«Дюрен» — «Бавария». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Кубка Германии 15 октября 2020 года

15 октября в Мюнхене на «Альянц Арене» клуб Оберлиги «Дюрен» сыграет с «Баврией» в 1/32 финала Кубка Германии. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Дюрен» — «Бавария».

«Дюрен»

«Дюрен», ныне выступающий в рейнской Оберлиге (четвертый дивизион), никогда не выступал выше региональной лиги.

Пока в своем дивизионе «желто-черные» выиграли все три матча в новом сезоне, однако находится лишь на седьмом месте в турнирной таблице месте, но у команды есть еще три матча в запасе.

«Дюрен» свой последний матч провел еще в конце сентября. Отметим, что в прошлом розыгрыше Кубка Германии коллектив не участвовал.

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Как правило, дальше первого раунда скромному клубу проходить не удавалось.

«Бавария»

«Бавария» в представлении не нуждается. Мюнхенцы в прошлом сезоне выиграли все на внутренней арене, а также взяли трофей Лиги чемпионов.

В прошедшем Кубке Германии «красные» в финале, состоявшемся в начале июля, обыграли «Байер» со счетом 4:2.

В новом сезоне «Баврия» успела уже взять два трофея. Сперва она одолела в Суперкубке УЕФА «Севилью» (2:1 ОТ), после чего в Суперкубке страны переиграли 3:2 «Боруссию» Дортмунд.

Непосредственной перед уходом на матчи сборных мюнхенцы в рамках чемпионата дома перестреляли берлинскую «Герту» со счетом 4:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают громадный перевес номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.01.

На викторию «Дюрена» дают — 60.00, ничья оценена — в 30.00.

Даже наполовину резервным составом «Бавария» не оставит никаких шансов представителю Оберлиги. Прогнозируем крупную викторию мюнхенцев. Ставим в этой игре с форой — 5 на лидера немецкого футбола. 0