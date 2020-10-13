Украина — Испания. Прогноз (к. 3.24) и ставки на Лигу наций 13 октября 2020 года

Сборная Украины сыграет с командой Испании в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 13 октября в Киеве, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Украина — Испания.

Украина

Октябрьские матчи стали для сборной Украины настоящим испытанием. Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, которые мгновенно дали о себе знать в матчах с топ-сборными.

В товарищеском матче с Францией сборная Украины пропустила семь мячей — поражение со счетом 1:7 стало самым болезненным в истории национальной команды. Но этот результат легко объясняется проблемами с составом, встречу в Париже пропускали почти все игроки основного состава.

Через несколько дней Украина проиграла дома Германии. Но на этот раз все было не так уж печально, 1:2 — вполне нормальный результат для украинской сборной в игре с Бундестим.

Впрочем, нельзя не отметить, что от разгрома Украину спас голкипер. Несколько невероятных спасений Георгия Бущана стали, возможно, самыми эффектными моментами матча.

Все прогнозы на Лигу наций

На данный момент в активе сборной Украины четыре очках после первых трех матчей в Лиге наций. В сентябре Украины выиграли у Швейцарии и разгромно уступили Испании (0:4).

Испания

Испанцы возглавляют свою группу в Лиге наций. В трех матчах команда Луиса Энрике набрала семь очков. И на данный момент можно сказать, что сборная Испании выглядит практически неуязвимой.

Против Испании сложно играть не только сборным вроде Украины, но и таким командам, как Германия и Португалия. В начале сентября испанцы сыграли с немцами вничью 1:1, а после этого разгромили Украину — 4:0.

В товарищеском матче с Португалией (0:0) испанцы так и не смогли забить, но создали моментов на десять игр вперед.

Свою вторую победу этой осенью Испания одержала в домашнем матче против Швейцарии. Счет скромный, всего лишь 1:0, но по игре команда Луиса Энрике снова выглядела идеально.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на сборную Украины за 6.30, на ничью за 5.05, а на Испанию — за 1.55.

Сомнений нет, Украина снова проиграет. На данный момент команда Шевченко не готова на равных играть с такими соперниками, как Франция, Германия и Испания.

Вопрос лишь в том, сколько раз забьют испанцы. С Францией не повезло, с Германией удача повернулась к Украине лицом, позволив избежать крупного поражения. С Испанией, скорее всего, не поможет и удача.

Ставка — победа сборной Испании с (-2,0) за 3.24. А также — тотал сборной Испании больше 2,5 за 2.38. 0