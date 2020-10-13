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    «Рыбаки» дома «всухую» одолеют «почтальонов»?

    Фарерские острова — Андорра. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Фарерские острова — Андорра
    Йохан Суймун Эдмундссон
    Во вторник, 13 октября, в Торсхавне на стадионе «Торсволлур» сборная Фарерских островов примет национальную команду Андорры в четвертом туре Лиги наций дивизиона Д группы 1. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Андорра.

    Фарерские острова

    После трех туров Лиги наций сборная Фарерских островов с семью набранными очками возглавляет свой квартет, оторвавшись от второго места на четыре очка.

    Начали «рыбаки» этот турнир с двух викторий подряд. Сперва они на своей арене в драматической игре переиграли Мальту (3:2), а затем в гостях одолели предстоящего противника (1:0).

    Несколько дней тому назад островитяне в родных стенах принимали Латвию, с которой расписали мировую со счетом 1:1, обменявшись голами в середине первого тайма.

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    Перед матчем с латвийцами фарерцы провели товарищескую встречу против Дании в гостях, проиграв ее разгромно 0:4, пропустив все голы еще до перерыва.

    Андорра

    Сборная Андорры в этой группе идет на последнем четвертом месте, имея в своем зачете два набранных очка, уступая третьей строке по разнице мячей.

    Стартовали в данном розыгрыше «почтальоны» с гостевой мировой с Латвией, сыграв 0:0, потом они уступили в родных стенах предстоящему противнику 0:1.

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    • Накануне андоррцы на своей территории вновь сыграли вничью со счетом 0:0, поделив очки с Мальтой, доведя серию мировых в Лиги наций до шести из девяти встреч.

    А перед игрой с мальтийцами Андорра сыграла спарринг с Кабо-Верде, где потерпела фиаско на своей арене со счетом 1:2. Этот забитый мяч стал первым для «трехцветных» за последние пять матчей.

    Между собой эти сборные провели три игры. Дважды по 1:0 победили фарерцы и раз была ничья — 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу Фарер предлагают — 1.40.

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    На викторию Андорры дают — 11.00, ничья оценена — в 3.80.

    В случае победы Фареры делают весомую заявку на победу в группе. Прогнозируем, что «рыбаки» ее добудут и наверняка выиграют «всухую», т.к. «почтальонам» уж очень тяжело даются забитые мячи.

    Наша ставка на этот матч — Фареры победят и не пропустят. 0

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    Фарерские острова — Андорра. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги наций 13 октября 2020 года. Прогноз на Фарерские острова — Андорра. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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