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    Наберет ли Исландия первые очки в матче с Данией?

    Исландия — Дания. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Исландия — Дания
    Исландия обыграла Румынию в плей-офф квалификации Евро-2020
    В 3-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Исландии будет принимать команду Дании. Встреча пройдет 11 октября в Рейкьявике на стадионе «Лаургардалсволлюр». Прогноз на Исландия — Дания.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 11 Октября 2020 года
    Исландия
  • Рейкьявик
    •  Исландия 21:45 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.90
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  • 1.67
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    Исландия

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Исландии выступала в Лиге A. В группе со Швейцарией и Бельгией она заняла последнее, третье место.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на третьей строчке, пропустив вперед Францию и Турцию.

    В новом розыгрыше Лиги наций «Викинги» потерпели два поражения из двух и занимают четвертое место в группе. Их обидчиками стали Англия (0:1) и Бельгия (1:5).

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    Накануне команда обыграла Румынию (2:1) в стыковых матчах квалификации на Евро-2021 и вышла в финал плей-офф.

    Дания

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Дании выступала в Лиге B.

    В группе со Уэльсом и Ирландией она заняла первое место. Благодаря этому ей удалось подняться в главный дивизион A.

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    • После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. По итогам его он вышел в финальную часть со второй строчки, пропустив вперед Швейцарию и опередив Ирландию, Грузию, а также Гибралтар.

    В двух стартовых матчах Лиги наций ютландцы идут третьими, уступив Бельгии (0:2) и разойдясь миром с Англией (0:0). Накануне коллектив разгромил Фареры (4:0) в товарищеской встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья оценивается в 3,50.

    Прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,80. 0

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    Исландия — Дания. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 11 октября 2020 года. Прогноз на Исландия — Дания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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