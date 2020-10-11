Исландия — Дания. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 11 октября 2020 года

Исландия
В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Исландии выступала в Лиге A. В группе со Швейцарией и Бельгией она заняла последнее, третье место.
После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на третьей строчке, пропустив вперед Францию и Турцию.
В новом розыгрыше Лиги наций «Викинги» потерпели два поражения из двух и занимают четвертое место в группе. Их обидчиками стали Англия (0:1) и Бельгия (1:5).
Накануне команда обыграла Румынию (2:1) в стыковых матчах квалификации на Евро-2021 и вышла в финал плей-офф.
Дания
В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Дании выступала в Лиге B.
В группе со Уэльсом и Ирландией она заняла первое место. Благодаря этому ей удалось подняться в главный дивизион A.
После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. По итогам его он вышел в финальную часть со второй строчки, пропустив вперед Швейцарию и опередив Ирландию, Грузию, а также Гибралтар.
В двух стартовых матчах Лиги наций ютландцы идут третьими, уступив Бельгии (0:2) и разойдясь миром с Англией (0:0). Накануне коллектив разгромил Фареры (4:0) в товарищеской встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.
Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья оценивается в 3,50.
Прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,80. 0