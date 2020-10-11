Исландия — Дания. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 11 октября 2020 года

В 3-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Исландии будет принимать команду Дании. Встреча пройдет 11 октября в Рейкьявике на стадионе «Лаургардалсволлюр». Прогноз на Исландия — Дания.

Исландия

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Исландии выступала в Лиге A. В группе со Швейцарией и Бельгией она заняла последнее, третье место.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на третьей строчке, пропустив вперед Францию и Турцию.

В новом розыгрыше Лиги наций «Викинги» потерпели два поражения из двух и занимают четвертое место в группе. Их обидчиками стали Англия (0:1) и Бельгия (1:5).

Все прогнозы на Лигу наций

Накануне команда обыграла Румынию (2:1) в стыковых матчах квалификации на Евро-2021 и вышла в финал плей-офф.

Дания

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Дании выступала в Лиге B.

В группе со Уэльсом и Ирландией она заняла первое место. Благодаря этому ей удалось подняться в главный дивизион A.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. По итогам его он вышел в финальную часть со второй строчки, пропустив вперед Швейцарию и опередив Ирландию, Грузию, а также Гибралтар.

В двух стартовых матчах Лиги наций ютландцы идут третьими, уступив Бельгии (0:2) и разойдясь миром с Англией (0:0). Накануне коллектив разгромил Фареры (4:0) в товарищеской встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех хозяев поля оценивается в 4,60, тогда как ничья оценивается в 3,50.

Прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,80. 0