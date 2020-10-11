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    Закрепит ли за собой Финляндия второе место в Группе 4?

    Финляндия — Болгария. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Болгария
    Йере Уронен
    В третьем туре Лиги наций сборная Финляндии будет принимать сборную Болгарии в матче Лиги В. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Финляндия — Болгария.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 11 Октября 2020 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 19:00 Болгария Болгария
  • София
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    Финляндия

    За два матча нового сезона в Лиге наций финская сборная смогла заработать 3 балла. В рейтинге Группы 4 она находится на втором месте.

    Стартовую игру в Лиге наций команда Финляндии провалила. 3 сентября в городе Хельсинки она потерпела поражение от Уэльса (0:1).

    А через 3 дня подопечные Маркку Канервы отправились в Дублин, где добыли скромную победу над сборной Ирландии (1:0).

    Все прогнозы на Лигу наций

    7 октября «филины» провели товарищеский матч с Польшей. В Гданьске Финляндия крупно влетела своим оппонентам (1:5).

    Болгария

    В своих двух поединках в рамках Лиги наций болгарская команда получила 1 очко. В таблице Группы 4 она условно идет последней.

    На старте турнира сборная Болгарии встретилась с Ирландией. На стадионе «Васил Левски» соперники расписали мировую (1:1).

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    • Далее был выезд в Кардифф на матч с Уэльсом. В той игре подопечные Георги Дерменджиева пропустили гол на 94-й минуте и в итоге уступили «драконам» (0:1).

    8 октября «трехцветные» в Софии сразились с Венгрией в квалификации Евро. Но на своем поле Болгария оказалась слабее (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 3.40, а на победу «Болгарии» — 4.90.

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    В домашних матчах, в которых финны считаются фаворитами, эта команда в основном выигрывает.

    В поединке на своем поле подопечные Канервы имеют неплохие шансы, завоевать 3 очка, учитывая, что с 2018 года «филины» в родных стенах уступили лишь три раза. Наши прогноз и ставка — победа Финляндии с коэффициентом 1.82. 0

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    Финляндия — Болгария. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Финляндия — Болгария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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