Финляндия — Болгария. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

В третьем туре Лиги наций сборная Финляндии будет принимать сборную Болгарии в матче Лиги В. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 11 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Финляндия — Болгария.

Финляндия

За два матча нового сезона в Лиге наций финская сборная смогла заработать 3 балла. В рейтинге Группы 4 она находится на втором месте.

Стартовую игру в Лиге наций команда Финляндии провалила. 3 сентября в городе Хельсинки она потерпела поражение от Уэльса (0:1).

А через 3 дня подопечные Маркку Канервы отправились в Дублин, где добыли скромную победу над сборной Ирландии (1:0).

Все прогнозы на Лигу наций

7 октября «филины» провели товарищеский матч с Польшей. В Гданьске Финляндия крупно влетела своим оппонентам (1:5).

Болгария

В своих двух поединках в рамках Лиги наций болгарская команда получила 1 очко. В таблице Группы 4 она условно идет последней.

На старте турнира сборная Болгарии встретилась с Ирландией. На стадионе «Васил Левски» соперники расписали мировую (1:1).

Далее был выезд в Кардифф на матч с Уэльсом. В той игре подопечные Георги Дерменджиева пропустили гол на 94-й минуте и в итоге уступили «драконам» (0:1).

8 октября «трехцветные» в Софии сразились с Венгрией в квалификации Евро. Но на своем поле Болгария оказалась слабее (1:3).

Прогноз и ставка

На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.82, на ничью — 3.40, а на победу «Болгарии» — 4.90.

В домашних матчах, в которых финны считаются фаворитами, эта команда в основном выигрывает.

В поединке на своем поле подопечные Канервы имеют неплохие шансы, завоевать 3 очка, учитывая, что с 2018 года «филины» в родных стенах уступили лишь три раза. Наши прогноз и ставка — победа Финляндии с коэффициентом 1.82. 0