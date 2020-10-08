Бельгия — Кот-д'Ивуар. Прогноз (к. 2.50) и ставки на товарищеский матч 8 октября 2020 года

Сборная Бельгии сыграет с командой Кот-д'Ивуара в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 8 октября в Кельне, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Бельгия — Кот-д'Ивуар.

Бельгия

Квалификацию на Евро-2020 Бельгия завершила на первой позиции из пяти. «Красные Дьяволы» финишировали выше России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

В стартовом туре нынешней Лиги наций подопечные Мартинеса победили на выезде Данию (2:0). Во втором матче турнира они разгромили дома Исландию (5:1).

Благодаря таким результатам «Дьяволы» занимают первое место в группе 2 дивизиона A с отрывом в два очка от команды Англии.

Все прогнозы на футбол

В предыдущих 12 поединках во всех турнирах они неизменно побеждали.

Кот-д'Ивуар

Сборная Кот-д'Ивуара подходит к этой встречи после старта в отборе на Кубок африканских наций. По итогам двух туров в группе они занимает третье место.

В первом поединке команда победила дома Нигер (1:0). Тем не менее, во втором матче она потерпела поражение на выезде от Эфиопии (1:2).

Эта неудача сдала первой за четыре предыдущих встречи. Перед этим коллектив выиграл три матча кряду.

Помимо выигрыша против Нигера, была также победа над этой же сборной (1:0) в чемпионате африканских наций. Еще один успех пришелся на контрольный поединок с ДР Конго (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

Прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,50. 0