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    Сдержит ли Кот-д'Ивуар Бельгию?

    Бельгия — Кот-д'Ивуар. Прогноз (к. 2.50) и ставки на товарищеский матч 8 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Кот-д'Ивуар
    Сборная Бельгии выиграла 12 прошлых матчей
    Сборная Бельгии сыграет с командой Кот-д'Ивуара в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 8 октября в Кельне, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Бельгия — Кот-д'Ивуар.

    Бельгия

    Квалификацию на Евро-2020 Бельгия завершила на первой позиции из пяти. «Красные Дьяволы» финишировали выше России, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

    В стартовом туре нынешней Лиги наций подопечные Мартинеса победили на выезде Данию (2:0). Во втором матче турнира они разгромили дома Исландию (5:1).

    Благодаря таким результатам «Дьяволы» занимают первое место в группе 2 дивизиона A с отрывом в два очка от команды Англии.

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    В предыдущих 12 поединках во всех турнирах они неизменно побеждали.

    Кот-д'Ивуар

    Сборная Кот-д'Ивуара подходит к этой встречи после старта в отборе на Кубок африканских наций. По итогам двух туров в группе они занимает третье место.

    В первом поединке команда победила дома Нигер (1:0). Тем не менее, во втором матче она потерпела поражение на выезде от Эфиопии (1:2).

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    • Эта неудача сдала первой за четыре предыдущих встречи. Перед этим коллектив выиграл три матча кряду.

    Помимо выигрыша против Нигера, была также победа над этой же сборной (1:0) в чемпионате африканских наций. Еще один успех пришелся на контрольный поединок с ДР Конго (3:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

    Прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 2,50. 0

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    Бельгия — Кот-д'Ивуар. Прогноз (к. 2.50) и ставки на товарищеский матч 8 октября 2020 года. Прогноз на Бельгия — Кот-д'Ивуар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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