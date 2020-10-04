«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 4 октября 2020 года

В четвертом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 4 октября. Начало встречи — в 21:15 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

«Астон Вилла»

Новый сезон команда из Бирмингема начала с матча в Кубке лиги. На стадии 1/32 финала она в гостях прошла «Бертон Альбион» (3:1).

А в первом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» дома принимала «Шеффилд Юнайтед». Этот поединок закончился минимальной победой хозяев (1:0).

В следующем раунде Кубка лиги «львы» разгромили «Бристоль Сити» (3:0), после чего в АПЛ «Вилла» крупно обыграла «Фулхэм» (3:0).

Все прогнозы на АПЛ

1 октября подопечные Дина Смита на своем поле провели матч со «Сток Сити» в 1/8 финала Кубка. Но в этой игре хозяева потерпели поражение (0:1).

«Ливерпуль»

29 сентября ливерпульский гранд сошелся с «Арсеналом» в споре за Суперкубок. Поединок на «Уэмбли» красные проиграли в серии пенальти (1:1, 4:5).

Однако в АПЛ «Ливерпуль» стартовал с двух побед. Сперва на «Энфилде» «мерсисайдцы» переиграли «Лидс» (4:3), а затем они взяли верх над «Челси» (2:0).

24 сентября подопечные Юргена Клоппа в гостях раскатали «Линкольн» в Кубке лиги (7:2), после чего в чемпионате они одолели «Арсенал» (3:1).

Еще одно противостояние с «канонирами» состоялось 1 октября. В 1/8 финала Кубка «Ливерпуль» влетел лондонцам по пенальти (0:0, 4:5).

Прогноз и ставка

На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 10.0, на ничью — 5.55, а на победу «Ливерпуля» — 1.34.

В первых двух турах «Вилла» не пропускала голов, но красные в своих трех матчах успели забить 9 мячей.

В гостевом матче команда Клоппа отберет очки у «львов» и забьет в их ворота несколько голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2 с коэффициентом 1.59. 0