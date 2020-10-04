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    «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед»
    Александр Ляказетт
    В четвертом туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 4 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.55
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  • 4.10
  • 2
  • 6.10
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    «Арсенал»

    За три игры нового сезона Премьер-лиги лондонский клуб заработал 6 баллов. В таблице чемпионата он на данный момент находится на пятом месте.

    В АПЛ «Арсенал» стартовал с двух побед. Сперва в гостях «пушкари» обыграли «Фулхэм» (3:0), а позже они одержали верх над «Вест Хэмом» (2:1).

    23 сентября подопечные Микеля Артеты впервые сыграли в Кубке лиги. На стадии 1/16 лондонцы прошли «Лестер» на «Кинг Пауэр» (2:0).

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    А через неделю «Арсенал» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Ливерпулю» (1:3). Однако в Кубке лиги «канониры» 1 октября взяли у красных реванш, победив тех в серии пенальти (0:0, 5:4).

    «Шеффилд Юнайтед»

    В ходе трех туров клубу из Шеффилда не удалось набрать ни единого балла. С нулем в графе очков и разницей голов 0:4 команда занимает 19 место в таблице.

    Первый матч сезона «Шеффилд Юнайтед» провел 14 сентября. На стадионе «Бремелл Лейн» хозяева всухую уступили «Вулверхэмптону» (0:2).

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    • Затем был поединок в Кубке лиги. В раунде 1/32 финала «клинки» сразились с «Бернли». В гостевой игре подопечные Криса Уайлдера были слабее в серии пенальти (1:1, 4:5).

    21 сентября «Шеффилд Юнайтед» минимально проиграл «Астон Вилле» (0:1). С таким же счетом «клинки» влетели и «Лидсу» в третьем туре (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.20, а на победу «Шеффилд Юнайтед» — 6.45.

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    В трех играх сезона «пушкари» забили 6 мячей. На «Эмирейтс» хозяева смогут улучшить этот показатель, вколотив парочку голов аутсайдеру.

    Атакующая обойма команды Артеты находится сейчас в полном порядке, потому забитые мячи в Лондоне обязательно будут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 с коэффициентом 1.74. 0

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    «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 4 октября 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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