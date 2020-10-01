«Легия» — «Карабах». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

За выход в групповой этап Лиги Европы поспорят польская «Легия» и азербайджанский «Карабах». Игра, которая пройдет в Варшаве на стадионе «Войска Польского» 1 октября, начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Легия» — «Карабах».

«Легия»

Еврокубковый сезона «Легия» начинала в Лиге чемпионов, сперва пройдя «Линфилд» из Северной Ирландии, выиграв дома со счетом 1:0.

Однако во втором отборочном раунде поляки завершили свое выступление в самом престижном евротурнире, уступив в родных стенах кипрской «Омонии» в дополнительное время (0:2). В ЛЕ они на предыдущей стадии в домашней игре сломили сопротивление косовской «Дриты» — 2:0.

В чемпионате Польши «армейцы» провели четыре игры, в которых добились двух выездных викторий и дважды потерпели фиаско в родных стенах.

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В прошлом сезоне клуб из Варшавы в Лиге Европы остановился в шаге от групповой стадии, проиграв тогда по сумме двух встреч шотландскому «Рейнджерсу» (0:0 и 0:1).

«Карабах»

Как и «Легия», «Карабах» начинал сезон в Лиге чемпионов, где был выбит только с третьего раунда квалификации, уступив дорогу по пенальти норвежскому «Мольде» (0:0, пен. 5:6).

До этой стадии главного еврокубка, «скакуны»на своей территории разобрались с македонским «Силксом» (4:0) и молдавским «Шерифом» (2:1).

На внутренней арене подопечные Гурбана Гурбанова выиграли лишь одну игру из четырех при двух мировых и одном фиаско, находясь в середине турнирной таблицы.

Напомним, в Лиге Европы в прошлом сезоне «Карабаху» удалось дойти до групповой стадии, где он в квартете с «Севильей», «Дюделанжем» и АПОЭЛ стал третьим, набрав только пять очков.

Календарь и таблица Лиги Европы

В 2015 году эти коллективы провели товарищескую встречу, которая завершилась викторией азербайджанцев со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Легии» — 1.95, победа «Карабаха» — 3.88, ничья — 3.50.

Проход: «Легии» — 1.70; «Карабаха» — 2.60.

Оба клуба в этом евросезоне пока проводили только домашние матчи, по разу оступившись в них. Прогнозируем, что родные стены помогут полякам победить еще в основное время. 0