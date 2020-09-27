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    Поднимется ли «Сельта» в топ-3?

    «Вальядолид» — «Сельта». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Ла Лиги 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Сельта»
    «Сельта» идет на седьмой позиции
    В 3-м туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 27 Сентября 2020 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 19:30 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.87
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    Команда завершила прошлый чемпионат Испании на 13-м месте.

    Летом, после неприятной паузы, «Вальядолид» очень достойно провел домашнюю серию матчей, потерпев только одно поражение. Это была игра с «Барселоной».

    И еще один любопытный факт заключается в том, что «Вальядолид» в четырех последних домашних матчах пропустил лишь один гол. Опять-таки, от «Барселоны».

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    В первом туре нового первенства клуб разошелся миром с «Реал Сосьедадом» (1:1) на своем поле, а затем проиграл на выезде «Бетису» (0:2), и занимает 14 место.

    «Сельта»

    Команда из Виго в прошлом сезоне едва не вылетела из Ла Лиги. Имея далеко не самый посредственный состав в чемпионате, «Сельта» заняла всего лишь 17-е место, опередив 18-ю команду только на одно очко.

    Летом галисийцы одержали две победы, а еще в одном матче сыграла вничью с «Барселоной», в том числе благодаря голу Федора Смолова, который в итоге решил вернуться в Россию.

    В первом туре «Кельты» не смогли выиграть. На своем поле они разошлись миром с «Эйбаром» (0:0).

    Во втором поединке Ла Лиги они победили дома «Валенсию» (2:1) и занимают седьмую строчку с отрывом в один балл от топ-3 и два — от лидера «Гранады».

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — в 2,87.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,62. 0

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    «Вальядолид» — «Сельта». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Ла Лиги 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Вальядолид» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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