«Вальядолид» — «Сельта». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Ла Лиги 27 сентября 2020 года

«Вальядолид»
Команда завершила прошлый чемпионат Испании на 13-м месте.
Летом, после неприятной паузы, «Вальядолид» очень достойно провел домашнюю серию матчей, потерпев только одно поражение. Это была игра с «Барселоной».
И еще один любопытный факт заключается в том, что «Вальядолид» в четырех последних домашних матчах пропустил лишь один гол. Опять-таки, от «Барселоны».
В первом туре нового первенства клуб разошелся миром с «Реал Сосьедадом» (1:1) на своем поле, а затем проиграл на выезде «Бетису» (0:2), и занимает 14 место.
«Сельта»
Команда из Виго в прошлом сезоне едва не вылетела из Ла Лиги. Имея далеко не самый посредственный состав в чемпионате, «Сельта» заняла всего лишь 17-е место, опередив 18-ю команду только на одно очко.
Летом галисийцы одержали две победы, а еще в одном матче сыграла вничью с «Барселоной», в том числе благодаря голу Федора Смолова, который в итоге решил вернуться в Россию.
В первом туре «Кельты» не смогли выиграть. На своем поле они разошлись миром с «Эйбаром» (0:0).
Во втором поединке Ла Лиги они победили дома «Валенсию» (2:1) и занимают седьмую строчку с отрывом в один балл от топ-3 и два — от лидера «Гранады».
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — в 2,87.
Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,62. 0