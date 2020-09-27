«Вальядолид» — «Сельта». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Ла Лиги 27 сентября 2020 года

В 3-м туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Сельта».

«Вальядолид»

Команда завершила прошлый чемпионат Испании на 13-м месте.

Летом, после неприятной паузы, «Вальядолид» очень достойно провел домашнюю серию матчей, потерпев только одно поражение. Это была игра с «Барселоной».

И еще один любопытный факт заключается в том, что «Вальядолид» в четырех последних домашних матчах пропустил лишь один гол. Опять-таки, от «Барселоны».

В первом туре нового первенства клуб разошелся миром с «Реал Сосьедадом» (1:1) на своем поле, а затем проиграл на выезде «Бетису» (0:2), и занимает 14 место.

«Сельта»

Команда из Виго в прошлом сезоне едва не вылетела из Ла Лиги. Имея далеко не самый посредственный состав в чемпионате, «Сельта» заняла всего лишь 17-е место, опередив 18-ю команду только на одно очко.

Летом галисийцы одержали две победы, а еще в одном матче сыграла вничью с «Барселоной», в том числе благодаря голу Федора Смолова, который в итоге решил вернуться в Россию.

В первом туре «Кельты» не смогли выиграть. На своем поле они разошлись миром с «Эйбаром» (0:0).

Во втором поединке Ла Лиги они победили дома «Валенсию» (2:1) и занимают седьмую строчку с отрывом в один балл от топ-3 и два — от лидера «Гранады».

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, ничья — в 2,87.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,62. 0