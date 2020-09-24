«Спортинг» — «Абердин». Прогнозы и ставки на Лигу Европы 24 сентября

Лиссабонский «Спортинг» сыграет на своем поле с шотландским «Абердином» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится 24 сентября в Лиссабоне, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Абердин».

«Спортинг»

В новом сезоне «Спортинг» пока не провел ни одного официального матча. Перед встречей с шотландцами у лиссабонской команды было лишь несколько товарищеских матчей.

Главный вывод после этих матчей — «Спортинг», похоже, неплохо бежит в атаку. В играх с «Портимоненше», «Белененсешем» и «Вальядолидом» команда Рубена Аморима в общей сложности забила семь мячей. Правда, «Спортинг» и пропускал во всех случаях.

Также не лишним будет вспомнить, что последний раз «Спортинг» проигрывал на своем поле еще в январе. Это был матч с «Бенфикой».

«Абердин»

Тем временем у «Абердина» сезон давно в разгаре. Взять хотя бы чемпионат Шотландии, команда Дерека Макиннеса провела уже шесть матчей, набрала 12 очков. На данный момент «Абердин» занимает в таблице четвертое место.

В квалификации Лиги Европы «Абердин» стартовал с первого раунда, где без проблем выиграл у НСИ Рунавик с Фарерских островов — 6:0. Счет говорит сам за себя.

В предыдущем раунде шотландцы тоже добились уверенной победы, выиграв в гостях у норвежского «Викинга» (2:0).

Перед поездкой в Лиссабон «Абердин» проиграл дома «Мотеруэллу» со счетом 0:3.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят никаких серьезных препятствий для «Спортинга» в предстоящем матче. Поставить на победу хозяев поля можно за 1.36, на ничью за 5.00, а на «Абердин» — за 8.00.

И это логично, успел шотландского клуба действительно маловероятен. Достойно сыграть против «Спортинга» могли бы «Селтик» или «Рейнджерс», но точно не «Абердин».

Скорее всего, португальцы выиграют с разницей в два-три мяча. Наша ставка — победа «Спортинга» с форой (-1,5) за 2.09. 0