ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — ПАОКПолдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК Тьяго Алькантара11 футболистов, которые преуспели после ухода из «Барселоны» Гарет БейлДолгожданный альянс. Помогут ли Моуринью и Бейл друг другу?
  • 21:58
    • СКА проиграл «Сибири» в Санкт-Петербурге
  • 20:40
    • КХЛ не рассматривает вариант остановки сезона
  • 20:20
    • Де Бур возглавил сборную Голландии
  • 19:50
    • УЕФА сохранит правило пяти замен в следующем сезоне ЛЧ и ЛЕ
  • 18:28
    • «Спартак» заинтересовался защитником «Бенфики»
  • 18:11
    • EA Sports не будет выпускать демоверсию FIFA 21
  • 17:56
    • Орье отказался от трансфера в «Спартак»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Спортинг» разгромить гостей из Шотландии?

    «Спортинг» — «Абердин». Прогнозы и ставки на Лигу Европы 24 сентября

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Спортинг Лиссабон Прогнозы на Португалия Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Абердин»
    «Спортинг» проведет первый официальный матч в новом сезоне
    Лиссабонский «Спортинг» сыграет на своем поле с шотландским «Абердином» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится 24 сентября в Лиссабоне, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Абердин».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Сентября 2020 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:00 Абердин Абердин
  • Лига Европы. Квалификация
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.36
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
    •

    «Спортинг»

    В новом сезоне «Спортинг» пока не провел ни одного официального матча. Перед встречей с шотландцами у лиссабонской команды было лишь несколько товарищеских матчей.

    Главный вывод после этих матчей — «Спортинг», похоже, неплохо бежит в атаку. В играх с «Портимоненше», «Белененсешем» и «Вальядолидом» команда Рубена Аморима в общей сложности забила семь мячей. Правда, «Спортинг» и пропускал во всех случаях.

    Также не лишним будет вспомнить, что последний раз «Спортинг» проигрывал на своем поле еще в январе. Это был матч с «Бенфикой».

    «Абердин»

    Тем временем у «Абердина» сезон давно в разгаре. Взять хотя бы чемпионат Шотландии, команда Дерека Макиннеса провела уже шесть матчей, набрала 12 очков. На данный момент «Абердин» занимает в таблице четвертое место.

    В квалификации Лиги Европы «Абердин» стартовал с первого раунда, где без проблем выиграл у НСИ Рунавик с Фарерских островов — 6:0. Счет говорит сам за себя.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В предыдущем раунде шотландцы тоже добились уверенной победы, выиграв в гостях у норвежского «Викинга» (2:0).

    Перед поездкой в Лиссабон «Абердин» проиграл дома «Мотеруэллу» со счетом 0:3.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят никаких серьезных препятствий для «Спортинга» в предстоящем матче. Поставить на победу хозяев поля можно за 1.36, на ничью за 5.00, а на «Абердин» — за 8.00.

    И это логично, успел шотландского клуба действительно маловероятен. Достойно сыграть против «Спортинга» могли бы «Селтик» или «Рейнджерс», но точно не «Абердин».

    Скорее всего, португальцы выиграют с разницей в два-три мяча. Наша ставка — победа «Спортинга» с форой (-1,5) за 2.09. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Челси — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флитвуд Таун — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  9.57
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Моркам — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.83
  • Прогноз на матч Гент — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Мольде — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Нью-Йорк Ред Буллс
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Майами Хит — Бостон Селтикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Спортинг» — «Абердин». Прогнозы и ставки на Лигу Европы 24 сентября. Прогноз на «Спортинг» — «Абердин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.09
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры