«Арарат-Армения» — «Целе». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Арарат-Армения» будет принимать «Целе». Игра пройдет на стадионе «Ереванская футбольная академия» 24 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Целе».

«Арарат-Армения»

В прошлой кампании «Арарат-Армения» выиграл чемпионский титул. Тем самым клуб завоевал трофей не только второй раз в своей истории, но и второй год кряду.

В новом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов уже в 1-м раунде отбора от «Омонии» (0:1) из Никосии. Во 2-м раунде отбора Лиги Европы коллектив переиграл «Фолу Эш» (4:3).

Примечательно, что как и в матче ЛЧ, так и в поединке ЛЕ все решилось в дополнительное время.

В национальном первенстве «Арарат-Армения» имеет лишь три очка в трех турах, что оставляет его на восьмом месте.

«Целе»

В прошлом сезоне «Целе» впервые в своей истории стал чемпионом Словении. По итогам первенства ему удалось на два очка опередить «Марибор».

Дебют в Лиге чемпионов прошел для клуба успешно, ведь в 1-м раунде отбора был обыгран «Дандолк» (3:0). Тем не менее, во 2-м раунде он проиграл дома «Мольде» (1:2).

В национальном чемпионате нового сезона команда идет на девятой строчке из 10-ти после четырех туров с двумя очками.

Безвыигрышная серия «Целе» составляет уже пять поединков при трех поражениях.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,60, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Арарат-Армения» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,25. 0