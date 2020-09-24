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    Продолжит ли «Арарат-Армения» борьбу в Лиге Европы?

    «Арарат-Армения» — «Целе». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Целе»
    «Арарат-Армения» начал сезон в Лиге чемпионов
    В квалификации Лиги Европы «Арарат-Армения» будет принимать «Целе». Игра пройдет на стадионе «Ереванская футбольная академия» 24 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Целе».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Сентября 2020 года
    Арарат-Армения
  • Ереван
    •  Арарат-Армения 17:00 Целе Целе
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Арарат-Армения»

    В прошлой кампании «Арарат-Армения» выиграл чемпионский титул. Тем самым клуб завоевал трофей не только второй раз в своей истории, но и второй год кряду.

    В новом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов уже в 1-м раунде отбора от «Омонии» (0:1) из Никосии. Во 2-м раунде отбора Лиги Европы коллектив переиграл «Фолу Эш» (4:3).

    Примечательно, что как и в матче ЛЧ, так и в поединке ЛЕ все решилось в дополнительное время.

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    В национальном первенстве «Арарат-Армения» имеет лишь три очка в трех турах, что оставляет его на восьмом месте.

    «Целе»

    В прошлом сезоне «Целе» впервые в своей истории стал чемпионом Словении. По итогам первенства ему удалось на два очка опередить «Марибор».

    Дебют в Лиге чемпионов прошел для клуба успешно, ведь в 1-м раунде отбора был обыгран «Дандолк» (3:0). Тем не менее, во 2-м раунде он проиграл дома «Мольде» (1:2).

    В национальном чемпионате нового сезона команда идет на девятой строчке из 10-ти после четырех туров с двумя очками.

    Безвыигрышная серия «Целе» составляет уже пять поединков при трех поражениях.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,60, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Арарат-Армения» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 3,25. 0

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    «Арарат-Армения» — «Целе». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Лиги Европы 24 сентября 2020 года. Прогноз на «Арарат-Армения» — «Целе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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