«Мольде» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги чемпионов 23 сентября 2020 года

В квалификации Лиги чемпионов «Мольде» будет принимать «Ференцварош». Игра пройдет на стадионе «Акер» 23 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Мольде» — «Ференцварош».

«Мольде»

В 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов норвежский клуб встретился с «КуПС» и раскатал оппонентов из Финляндии со счетом 5:0.

В четвертьфинале квалификации «Мольде» противостоял «Целе» из Словении. В этом поединке подопечные Эрлинга Мо были сильнее (2:1).

Затем в 1/2 норвежская команда победила «Карабах» в серии пенальти (0:0, 6:5). В чемпионате страны этот коллектив сыграл в 18 турах.

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В таблице Высшей лиги Норвегии «Мольде» идет вторым с 34 очками на счету. В недавнем поединке первенства подопечные Эрлинга Мо уступили «Волеренге» (1:2).

«Ференцварош»

Венгерский клуб из Будапешта также начал свой путь в квалификации с 1/8. На этой стадии он переиграл «Юргорден» в родных стенах (2:0).

В четвертьфинале квалификации ЛЧ «Ференцварош» встретился с «Селтиком». Игра в Шотландии завершилась победой «орлов» (2:1).

В полуфинале команда Сергея Реброва принимала «Динамо» Загреб. На стадионе «Групама» зелено-белые были сильнее (2:1).

В новом сезоне чемпионата Венгрии «Ференцварош» успел сыграть в трех матчах. С 7 очками на счету клуб из Будапешта находится на втором месте в таблице.

Прогноз и ставка

На победу «Мольде» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 3.38, а на победу «Ференцвароша» — 3.17.

В финальной игре квалификации между собой сразятся два клуба, которые в своих чемпионатах привыкли доминировать на поле и забивать соперникам много голов.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.59. 0