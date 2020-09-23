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    «Мольде» и «Ференцварош» проведут результативный матч

    «Мольде» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги чемпионов 23 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Ференцварош»
    Токмак Нгуен
    В квалификации Лиги чемпионов «Мольде» будет принимать «Ференцварош». Игра пройдет на стадионе «Акер» 23 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Мольде» — «Ференцварош».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Сентября 2020 года
    Мольде
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Мольде 22:00 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.37
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Мольде»

    В 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов норвежский клуб встретился с «КуПС» и раскатал оппонентов из Финляндии со счетом 5:0.

    В четвертьфинале квалификации «Мольде» противостоял «Целе» из Словении. В этом поединке подопечные Эрлинга Мо были сильнее (2:1).

    Затем в 1/2 норвежская команда победила «Карабах» в серии пенальти (0:0, 6:5). В чемпионате страны этот коллектив сыграл в 18 турах.

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    В таблице Высшей лиги Норвегии «Мольде» идет вторым с 34 очками на счету. В недавнем поединке первенства подопечные Эрлинга Мо уступили «Волеренге» (1:2).

    «Ференцварош»

    Венгерский клуб из Будапешта также начал свой путь в квалификации с 1/8. На этой стадии он переиграл «Юргорден» в родных стенах (2:0).

    В четвертьфинале квалификации ЛЧ «Ференцварош» встретился с «Селтиком». Игра в Шотландии завершилась победой «орлов» (2:1).

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    • В полуфинале команда Сергея Реброва принимала «Динамо» Загреб. На стадионе «Групама» зелено-белые были сильнее (2:1).

    В новом сезоне чемпионата Венгрии «Ференцварош» успел сыграть в трех матчах. С 7 очками на счету клуб из Будапешта находится на втором месте в таблице.

    Прогноз и ставка

    На победу «Мольде» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 3.38, а на победу «Ференцвароша» — 3.17.

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    В финальной игре квалификации между собой сразятся два клуба, которые в своих чемпионатах привыкли доминировать на поле и забивать соперникам много голов.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.59. 0

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    «Мольде» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги чемпионов 23 сентября 2020 года. Прогноз на «Мольде» — «Ференцварош». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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