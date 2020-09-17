«Шэмрок Роверс» — «Милан». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

«Милан» сыграет на выезде с ирландским «Шэмрок Роверс» в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. Матч состоится 17 сентября в Дублине, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Шэмрок Роверс» — «Милан».

«Шэмрок Роверс»

В прошлом сезоне «Шэмрок Роверс» занял второе место в чемпионате Ирландии, благодаря чему и получил возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

В текущем чемпионате «Шэмрок Роверс» после 11-ти туров идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

Однако чемпионат Ирландии вряд ли можно считать турниром, на который есть смысл ориентироваться. Все лучшие ирландские футболисты играют в АПЛ и в Чемпионшипе.

В первом раунде квалификации «Шэмрок» с трудом прошел «Ильвес». Ирландцы вырвали победу только в серии пенальти.

«Милан»

У «Милана» в новом сезоне пока не было официальных матчей. Однако «россонери» успели провести несколько контрольных встреч.

И «Милан» снова показал удивительную результативность. В четырех товарищеских матчах команда Стефано Пиоли забила — 16 мячей.

Внушительно, даже несмотря на то, что в соперниках у «Милана» были скромные «Новара», «Монца», «Виченца Виртус» и «Брешия».

Правда, «Милан» и пропускал в каждой игре. Однако тут надо сделать скидку на то, что итальянский гранд постоянно экспериментировал с составом, Пиоли активно проверял возможности молодежи.

Прогноз и ставка

На победу «Милана» можно поставить всего лишь за 1.075. Это правда, тут не может быть двух мнений, клубы находятся на принципиально разных уровнях, и все же коэффициент на гостей чересчур занижен. Победу хозяев букмекеры предлагают за 24.00.

Скорее всего, «Милан» сыграет не самым оптимальным составом. Хотя есть вероятность, что на поле выйдет даже Златан Ибрагимович. Но «Милан», в любом случае, имеет все шансы в очередной раз забить три-четыре мяча. Ирландцы очень упертые ребята, но мастерства и тактической подкованности им явно не хватает.

Тотал Милана больше 3,0 забитых мячей за 1.87 — если с настроением будет все в порядке, гости легко организуют заход данной ставки.

И еще — тотал Милана во втором тайме больше 1,5 за 1.80. После перерыва «Шэмроку», когда появится усталость, футболистам «Шэмрока» будет гораздо сложнее избегать ошибок в обороне. 0