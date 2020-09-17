«Линкольн Ред Импс» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 17 сентября 2020 года

В квалификации Лиги Европы «Линкольн Ред Импс» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на стадионе «Виктория» 17 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Линкольн Ред Импс» — «Рейнджерс».

«Линкольн Ред Импс»

В минувшем сезоне Национальной Лиги команда из Гибралтара финишировала третьей, набрав 39 очков в 17 поединках.

В последней игре минувшего сезона «Линкольн Ред Импс» встретился на своем поле с гибралтарским клубом «Бока Хуниорс» в рамках 1/4 Кубка страны и разгромил соперников всухую (6:0).

А в первом матче нового сезона «красные черти» одержали верх над «Приштиной» в предварительном раунде Лиги Европы (3:0).

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В дебютном поединке квалификации Лиги Европы «Линкольн Ред Импс» принимал в родных стенах «Унион Титус». В этой встрече коллектив Виллиама был сильнее (2:0).

«Рейнджерс»

Шотландская команда из Глазго в домашнем первенстве находится на вершине таблицы с 19 очками, набранными в 7 поединках.

На старте сезона «Рейнджерс» в родных стенах раскатал «Сент-Миррен» (3:0), а затем прихлопнул «Сент-Джонстон» (3:0).

Первая осечка случилась 16 августа. В тот день коллектив Стивена Джеррарда на выезде не сумел забить «Ливингстону» (0:0).

После потери баллов «Рейнджерс» дома переиграли «Килмарнок» (2:0), а затем «плюшевые мишки» победили «Гамильтон» (2:0) и «Данди Юнайтед» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Линкольн Ред Импс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 20.0, на ничью — 8.40, а на победу «Рейнджерс» — 1.12.

В Гибралтаре между собой сыграют команды разного уровня. В гостях «Джерс» должны спокойно раскатать соперников. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в первом тайме с форой -1 за 1.90. 0