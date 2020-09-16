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    Скажется ли на «Виллем II» отсутствие еврокубкового опыта?

    «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 16 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II»
    «Прогрес Нидеркорн»
    16 сентября во втором отборочном раунде Лиги Европы люксембуржский «Прогрес Нидеркорн» дома сыграет с нидерландским «Виллемом II». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II».

    «Прогрес Нидеркорн»

    После долгой паузы (с марта), которая была вызвана пандемией, «Прогрес Нидеркорн» успел провести только четыре поединка.

    Еще в начале августа «желто-черные» обыграли в товарняке вторую команду немецкого «Майнца» (3:0), а в конце месяца прошли в первом раунде отбора черногорскую «Зету» (3:0) в родных стенах.

    После этого коллектив взял старт в чемпионате Люксембурга, где сперва в гостях разгромил «УНА Штрассен» (4:0), но затем дома уступил «Дюделанжу» (1:2).

    «Виллем II»

    «Виллем II» также ушел на долгий перерыв еще в марте месяце. Вернулась команда на поле только в середине августа, проведя сначала два спарринга.

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    Сперва клуб из Тилбурга обыграл «Венло» со счетом 2:1, после чего расписал мировую с ПСВ из Эйндховена — 1:1.

    На прошедших выходных «Виллем II» взял старт в чемпионате Нидерландов, где проиграл на выезде «Херенвену» со счетом 0:2.

    Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II»

    «Виллем II» отсутствовал на евроарене 15 лет. Это может очень негативно сказаться на тилбургцах в игре с соперником, участвовавшим в последних пяти евротурнирах. Рекомендуем в этой игре ставить на 1Х. 0

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    «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 16 сентября 2020 года. Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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