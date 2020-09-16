«Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 16 сентября 2020 года

16 сентября во втором отборочном раунде Лиги Европы люксембуржский «Прогрес Нидеркорн» дома сыграет с нидерландским «Виллемом II». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II».

«Прогрес Нидеркорн»

После долгой паузы (с марта), которая была вызвана пандемией, «Прогрес Нидеркорн» успел провести только четыре поединка.

Еще в начале августа «желто-черные» обыграли в товарняке вторую команду немецкого «Майнца» (3:0), а в конце месяца прошли в первом раунде отбора черногорскую «Зету» (3:0) в родных стенах.

После этого коллектив взял старт в чемпионате Люксембурга, где сперва в гостях разгромил «УНА Штрассен» (4:0), но затем дома уступил «Дюделанжу» (1:2).

«Виллем II»

«Виллем II» также ушел на долгий перерыв еще в марте месяце. Вернулась команда на поле только в середине августа, проведя сначала два спарринга.

Сперва клуб из Тилбурга обыграл «Венло» со счетом 2:1, после чего расписал мировую с ПСВ из Эйндховена — 1:1.

На прошедших выходных «Виллем II» взял старт в чемпионате Нидерландов, где проиграл на выезде «Херенвену» со счетом 0:2.

Прогноз на «Прогрес Нидеркорн» — «Виллем II»

«Виллем II» отсутствовал на евроарене 15 лет. Это может очень негативно сказаться на тилбургцах в игре с соперником, участвовавшим в последних пяти евротурнирах. Рекомендуем в этой игре ставить на 1Х. 0