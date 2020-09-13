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    Одержит ли «Монако» победу над «Нантом»?

    «Монако» — «Нант». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 13 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Нант»
    Кевин Фолланд
    В воскресенье, 13 сентября, «Монако» на своем поле примет «Нант» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Нант».
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Сентября 2020 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 18:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Монако»

    «Монако» по итогам прошлого сезона чемпионата Франции финишировал на девятой строчке, немного не дотянув до зоны еврокубков.

    В летних товарищеских матчах команда Нико Ковача обыграла «Серкль Брюгге» (2:0) и АЗ (2:0), разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1), а также уступила «Стандарду» (1:2).

    Новый сезон «монегаски» начали с ничьей против «Реймса» (2:2), после чего нанесли поражение «Метцу» (1:0).

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    После травм у «Монако» восстанавливаются Александр Головин и Пеле. Дисквалификацию отбывает Юссуф Фофана.

    «Нант»

    «Нант» в прошлом сезоне французской Лиги 1 стал лишь 13-м, поэтому тоже не заслужил представлять страну в еврокубках.

    В контрольных встречах минувшим летом «канарейки» обыграли «Стад Ньон» (6:0) и «Гавр» (3:1), а также разошлись миром с «Андерлехтом» (0:0).

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    • В первом туре национального первенства сезона 2020/21 подопечные Кристиана Гуркюффа поделили очки с «Бордо» (0:0), а во втором одолели «Ним» (2:1).

    Календарь и таблица Лиги 1

    У «Нанта» среди травмированных значатся Шарль Траоре, Антони Лимбомбе и Жан Шарли.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 1.95, победа «Нанта» — 3.90, ничья — 3.70.

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    Нас ждет встреча примерно равных команд по уровню, которые набрали по четыре очка в двух стартовых турах.

    Впрочем, мы чуть больше верим в «монегасков», которые на родной арене способны вырвать победу в напряженной игре. Наш прогноз — «победа "Монако" с азиатской форой -0,25» за 1.70.

    Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 2,5» за 2.30. Не удивимся, если судьбу матча решит один гол. 0

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    «Монако» — «Нант». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 13 сентября 2020 года. Прогноз на «Монако» — «Нант». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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