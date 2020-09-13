«Монако» — «Нант». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 13 сентября 2020 года

В воскресенье, 13 сентября, «Монако» на своем поле примет «Нант» в рамках третьего тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Луи II», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Монако» — «Нант».

«Монако»

«Монако» по итогам прошлого сезона чемпионата Франции финишировал на девятой строчке, немного не дотянув до зоны еврокубков.

В летних товарищеских матчах команда Нико Ковача обыграла «Серкль Брюгге» (2:0) и АЗ (2:0), разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1), а также уступила «Стандарду» (1:2).

Новый сезон «монегаски» начали с ничьей против «Реймса» (2:2), после чего нанесли поражение «Метцу» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

После травм у «Монако» восстанавливаются Александр Головин и Пеле. Дисквалификацию отбывает Юссуф Фофана.

«Нант»

«Нант» в прошлом сезоне французской Лиги 1 стал лишь 13-м, поэтому тоже не заслужил представлять страну в еврокубках.

В контрольных встречах минувшим летом «канарейки» обыграли «Стад Ньон» (6:0) и «Гавр» (3:1), а также разошлись миром с «Андерлехтом» (0:0).

В первом туре национального первенства сезона 2020/21 подопечные Кристиана Гуркюффа поделили очки с «Бордо» (0:0), а во втором одолели «Ним» (2:1).

Календарь и таблица Лиги 1

У «Нанта» среди травмированных значатся Шарль Траоре, Антони Лимбомбе и Жан Шарли.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Монако» — 1.95, победа «Нанта» — 3.90, ничья — 3.70.

Нас ждет встреча примерно равных команд по уровню, которые набрали по четыре очка в двух стартовых турах.

Впрочем, мы чуть больше верим в «монегасков», которые на родной арене способны вырвать победу в напряженной игре. Наш прогноз — «победа "Монако" с азиатской форой -0,25» за 1.70.

Еще один вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 2,5» за 2.30. Не удивимся, если судьбу матча решит один гол. 0