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    «Шанхай СИПГ» реабилитируется за поражение?

    «Шанхай СИПГ» — «Циндао Хуанхай». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Суперлиги 10 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай СИПГ» — «Циндао Хуанхай»
    Оскар
    10 сентября состоится поединок 10 тура китайской Суперлиги, в котором «Шанхай СИПГ» примет «Циндао Хуанхай». Начало поединка в 15:00 по мск. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Циндао Хуанхай».

    «Шанхай СИПГ»

    Команда прервала свою беспроигрышную серию, проиграв в прошлом туре «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 0:2. До этого хозяева не уступила. Это их первое фиаско в сезоне.

    Ранее «Шанхай СИПГ» одержал три победы подряд. Начав с победы в игре с «Бэйцзин Гоань» (2:1), коллектив разгромил «Чунцин Лифан» 3:0 и «Тяньцзинь Тэда» 4:1.

    В этом сезоне «красные орлы» выиграли 6 из 9 матчей. При этом они остаются одной из самых забивающих команд этого розыгрыша.

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    В прошлом матче был заменен Оскар. Возможно, у него повреждение. Есть вероятность, что бразилец пропустит встречу.

    «Циндао Хуанхай»

    «Циндао Хуанхай» занимает лишь 7 место из 8, при этом коллектив уступил три поединка подряд. На счету гостей всего одна победа в этом сезоне.

    «Ламантины» проиграли «Хэбэй Чайна Форчун» 1:2, «Ухань Залл» 0:3 и «Шицзячжуан» 0:1. Это было 4 поражение команды в нынешнем розыгрыше Суперлиги.

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    Стоит отметить, что «Циндао Хуанхай» не проигрывает на выезде на протяжении трех встреч — две ничьи и победа. За два выездных матча коллектив ни разу не пропустил.

    Прогноз

    Хозяевам надо реабилитироваться после досадного поражения, поэтому они будут играть только на победу. Тем более что у «орлов» такая репутация.

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    • По коэффициентам ситуация выглядит так: 1.30 на хозяев, 9.00 на гостей и 5.90 на ничью.

    Гости грешат в обороне, причем часто. Они давали соперникам забивать в последних трех играх. Дадут и «Шанхаю». Наш прогноз — Ф1 (-1.5) за 1.80. 0

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