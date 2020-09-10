«Шанхай СИПГ» — «Циндао Хуанхай». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Суперлиги 10 сентября 2020 года

«Шанхай СИПГ»
Команда прервала свою беспроигрышную серию, проиграв в прошлом туре «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 0:2. До этого хозяева не уступила. Это их первое фиаско в сезоне.
Ранее «Шанхай СИПГ» одержал три победы подряд. Начав с победы в игре с «Бэйцзин Гоань» (2:1), коллектив разгромил «Чунцин Лифан» 3:0 и «Тяньцзинь Тэда» 4:1.
В этом сезоне «красные орлы» выиграли 6 из 9 матчей. При этом они остаются одной из самых забивающих команд этого розыгрыша.
В прошлом матче был заменен Оскар. Возможно, у него повреждение. Есть вероятность, что бразилец пропустит встречу.
«Циндао Хуанхай»
«Циндао Хуанхай» занимает лишь 7 место из 8, при этом коллектив уступил три поединка подряд. На счету гостей всего одна победа в этом сезоне.
«Ламантины» проиграли «Хэбэй Чайна Форчун» 1:2, «Ухань Залл» 0:3 и «Шицзячжуан» 0:1. Это было 4 поражение команды в нынешнем розыгрыше Суперлиги.
Стоит отметить, что «Циндао Хуанхай» не проигрывает на выезде на протяжении трех встреч — две ничьи и победа. За два выездных матча коллектив ни разу не пропустил.
Прогноз
Хозяевам надо реабилитироваться после досадного поражения, поэтому они будут играть только на победу. Тем более что у «орлов» такая репутация.
По коэффициентам ситуация выглядит так: 1.30 на хозяев, 9.00 на гостей и 5.90 на ничью.
Гости грешат в обороне, причем часто. Они давали соперникам забивать в последних трех играх. Дадут и «Шанхаю». Наш прогноз — Ф1 (-1.5) за 1.80. 0