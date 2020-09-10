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    Продолжит ли свой подъем «Хьюстон Динамо»?

    «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч МЛС 10 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо»
    «Хьюстон Динамо» выиграл три предыдущих матча
    10 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Колорадо Рэпидс» примет «Хьюстон Динамо». Игра начнется в 04:00 по мск. Прогноз на «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо».

    «Колорадо Рэпидс»

    «Колорадо Рэпидс» занимает предпоследнее, 11 место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету девять очков.

    Подопечные Робина Фрейзера одержали две победы, три раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

    Этим летом «Колорадо» дважды проиграл «Реал Солт-Лейку» (0:2 и 1:4), один раз — «Спортингу Канзас-Сити» (2:3).

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    Также «Рэпидс» разошлись миром с «Миннесотой» (2:2) и «Спортинг Канзас-Сити» (1:1).

    С началом осени победы не пришли к франчайзу, ведь в прошлом туре он разошелся миром «Сан-Хосе» (1:1) в гостях.

    «Хьюстон Динамо»

    Еще в конце августа «Хьюстон Динамо» замыкал турнирную таблицу этой же конференции, сведя четыре игры вничью и два раза потерпев фиаско.

    Тогда «оранжевые» поделили очки с «Далласом», сыграв вничью со счетом 0:0. На данный момент у них была 7-матчевая безвыигрышная серия.

    После этого коллектив выдал трехматчевую победую серию — против «Канзас Сити» (5:2), «Миннесоты Юнайтед» (3:0) и снова «Канзас Сити» (2:1).

    Теперь франчайз занимает шестую позицию с отставанием в четыре очка от лидера.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Хьюстон» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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    «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо». Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч МЛС 10 сентября 2020 года. Прогноз на «Колорадо Рэпидс» — «Хьюстон Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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