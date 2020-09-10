«Бэйцзин Гоань» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Суперлиги 10 сентября 2020 года

В 10 туре китайской Суперлиги состоится встреча между клубами «Бэйцзин Гоань» и «Тяньцзинь Тэда». Игра пройдет в Сучжоу 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Бэйцзин Гоань» — «Тяньцзинь Тэда».

«Бэйцзин Гоань»

В своей группе В «Бэйцзин Гоань» занимает второе место, имея в активе 18 очков, что всего на два пункта меньше, чем у лидера «Шанхай СИПГ».

Хозяева потерпели в этом сезоне только одно поражение. Это случилось как раз в игре против лидера (1:2). После этого «дворцовые стражники» выиграли и дважды сыграли вничью.

«Бэйцзин Гоань» провел ничейный поединок с «Шицзячжуан» (2:2), а также довольствовался одним очком в игре против «Ухань Залл». Победу коллектив одержал в матче с «Чунцин Лифан». Там был зафиксирован хоккейный счет 5:2.

Отметим, что в этом сезоне команда не играла вничью на домашнем стадионе.

«Тяньцзинь Тэда»

Команда является аутсайдером группы. Гости набрали лишь один мяч — 8 поражений и одна ничья.

«Тяньцзинь Тэда» проиграл семь последних поединков в Суперлиге. Во всех играх этого сезона «белые» пропускали не менее двух мячей.

Из последних результатов стоит отметить поражение от «Ухань Залл» со счетом 1:2, разгром от «Шанхая СИПГ» со счетом 1:4, а также фиско в игре против «Чунцин Лифан» (1:2).

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Команда проиграла четыре выездных матча подряд и забила всего два мяча.

Прогноз

Соперник хозяев очень неудачно выступает в этом сезоне, много пропускает и при этом ни разу не побеждал. Шансов у гостей маловато, учитывая их статистику.

Также думают и букмекеры. Коэффициенты очень сильно отличаются — 1.25 на победу «Бэйцзин Гоань» и 10.5 предлагают на победу «Тяньцзинь Тэда».

Мы предлагаем поставить на то, что хозяева забьют больше двух голов. Они регулярно забивают по два мяча за игру, а соперник аналогично пропускает. 0