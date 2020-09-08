Люксембург — Черногория. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября 2020 года

Люксембург
В первом розыгрыше Лиги наций сборная Люксембурга заняла второе место в своей группе Лиги D. Команда финишировала выше Молдовы и Сан-Марино, но уступила первое Белоруссии.
Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на четвертой, предпоследней позиции из пяти. Он финишировал выше Литвы, но ниже Украины, Португалии и Сербии.
До стартового тура этой Лиги наций Люксембург проигрывал в семи поединках. В нем он победил на выезде Азербайджан (2:1).
Черногория
В жизни сборной Черногории в последнее время было не очень много позитива. Отбор на Евро там вообще предпочитают не вспоминать — в восьми матчах черногорцы не одержали ни одной победы.
Календарь и таблица Лиги наций
Дошло до того, что Черногория ни разу не выиграла даже у Косова, с трудом сыграв вничью дома и уступив в гостях.
Но лучше всего состояние сборной Черногории демонстрируют матчи против Англии и Чехии, отгрузивших ей 18 мячей.
Тем не менее, в последних двух поединках балканцы выиграли. А в стартовом туре Лиги наций они победили на выезде Кипр (2:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,10.
Рекомендуем ставить на то, что Черногория выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0