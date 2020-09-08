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    Увезет ли Черногория победу из Люксембурга?

    Люксембург — Черногория. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Черногория
    Люксембург обыграл Азербайджан в 1-м туре
    Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги C сборная Люксембурга будет принимать команду Черногории. Встреча пройдет 8 сентября в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель». Прогноз на Люксембург — Черногория.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 1 08 Сентября 2020 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 21:45 Черногория Черногория
  • Подгорица
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    Люксембург

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Люксембурга заняла второе место в своей группе Лиги D. Команда финишировала выше Молдовы и Сан-Марино, но уступила первое Белоруссии.

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на четвертой, предпоследней позиции из пяти. Он финишировал выше Литвы, но ниже Украины, Португалии и Сербии.

    До стартового тура этой Лиги наций Люксембург проигрывал в семи поединках. В нем он победил на выезде Азербайджан (2:1).

    Черногория

    В жизни сборной Черногории в последнее время было не очень много позитива. Отбор на Евро там вообще предпочитают не вспоминать — в восьми матчах черногорцы не одержали ни одной победы.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Дошло до того, что Черногория ни разу не выиграла даже у Косова, с трудом сыграв вничью дома и уступив в гостях.

    Но лучше всего состояние сборной Черногории демонстрируют матчи против Англии и Чехии, отгрузивших ей 18 мячей.

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    Тем не менее, в последних двух поединках балканцы выиграли. А в стартовом туре Лиги наций они победили на выезде Кипр (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что Черногория выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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    Люксембург — Черногория. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября 2020 года. Прогноз на Люксембург — Черногория. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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