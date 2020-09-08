Люксембург — Черногория. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 8 сентября 2020 года

Во 2-м туре Лиги наций в рамках Лиги C сборная Люксембурга будет принимать команду Черногории. Встреча пройдет 8 сентября в Люксембурге на стадионе «Жози Бартель». Прогноз на Люксембург — Черногория.

Люксембург

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Люксембурга заняла второе место в своей группе Лиги D. Команда финишировала выше Молдовы и Сан-Марино, но уступила первое Белоруссии.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на четвертой, предпоследней позиции из пяти. Он финишировал выше Литвы, но ниже Украины, Португалии и Сербии.

До стартового тура этой Лиги наций Люксембург проигрывал в семи поединках. В нем он победил на выезде Азербайджан (2:1).

Черногория

В жизни сборной Черногории в последнее время было не очень много позитива. Отбор на Евро там вообще предпочитают не вспоминать — в восьми матчах черногорцы не одержали ни одной победы.

Календарь и таблица Лиги наций

Дошло до того, что Черногория ни разу не выиграла даже у Косова, с трудом сыграв вничью дома и уступив в гостях.

Но лучше всего состояние сборной Черногории демонстрируют матчи против Англии и Чехии, отгрузивших ей 18 мячей.

Тем не менее, в последних двух поединках балканцы выиграли. А в стартовом туре Лиги наций они победили на выезде Кипр (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что Черногория выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0