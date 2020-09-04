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    Увезет ли Северная Ирландия победу из Румынии?

    Румыния — Северная Ирландия. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Северная Ирландия
    Румыния три матча не знает побед
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Норвегии будет принимать команду Австрии. Встреча пройдет 4 сентября в Бухаресте на «Национальный». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Румыния — Северная Ирландия.

    Румыния

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Румынии выступала в Лиге C.

    В группе с Сербией, Черногорией и Литвой она заняла второе место, благодаря чему вышла во второй дивизион турнира.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на четвертой строчке в группе, пропустив вперед Испанию, Швецию и Норвегию, но опередив Фареры и Мальту.

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    За последние три поединка сборная ни разу не выиграла. Более того, после единственной в этой серии ничьей с Норвегией (1:1) они проиграли в двух матчах.

    Северная Ирландия

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Северной Ирландии заняла третьей место в своей группе Лиги B. Команда финишировала ниже Боснии и Герцеговины и Австрии.

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на третьей позиции из пяти. Он опередил Беларусь и Эстонию, пропустив вперед Германию и Нидерланды.

    В своем прошлом поединке Ольстер потерпел разгром от Германии (1:6) в отборе на континентальный форум. В целом в пяти предыдущих матчах он победил лишь раз — у Чехии (3:2) в товарищеской встрече.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,40, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют без ничьей за 3,10. 0

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