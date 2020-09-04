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    Покончит ли Австрия с беспроигрышной серией Норвегии?

    Норвегия — Австрия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Австрия
    Норвегия не знают поражений девять матчей
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Норвегии будет принимать команду Австрии. Встреча пройдет 4 сентября в Осло на «Уллевол». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Норвегия — Австрия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига B, группа 1 04 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.40
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.10
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    Норвегия

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Нидерландов выступала в Лиге C.

    В группе с Болгарией, Кипром и Словенией она заняла первое место, благодаря чему вышел во второй дивизион турнира.

    После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на третьей строчке в группе, пропустив вперед Испанию и Швецию, но опередив Румынию, Фареры и Мальту.

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    За последние девять поединков скандинавы ни разу не проиграли. Тем не менее, нужно отметить, что в большем количестве матчей они сыграли вничью — пять раз.

    Австрия

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Австрии заняла предпоследнее, второе место в своей группе Лиги B. Команда финишировала ниже Боснии и Герцеговины, но опередила Северную Ирландию.

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на второй позиции из шести. Он опередил Северную Македонию, Словению, Израиль и Латвию, пропустив вперед Сербию, Ирландию и Уэльс.

    В своем прошлом поединке австрияки сенсационно уступили Латвии (0:1) в отборе на континентальный форум. Перед этим они семь матчей не знали поражений.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,20. 0

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    Норвегия — Австрия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года. Прогноз на Норвегия — Австрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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