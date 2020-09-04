Норвегия — Австрия. Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года

В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги B сборная Норвегии будет принимать команду Австрии. Встреча пройдет 4 сентября в Осло на «Уллевол». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Норвегия — Австрия.

Норвегия

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Нидерландов выступала в Лиге C.

В группе с Болгарией, Кипром и Словенией она заняла первое место, благодаря чему вышел во второй дивизион турнира.

После этого коллектив выступил в отборе на Евро-2020. Там он оказался на третьей строчке в группе, пропустив вперед Испанию и Швецию, но опередив Румынию, Фареры и Мальту.

За последние девять поединков скандинавы ни разу не проиграли. Тем не менее, нужно отметить, что в большем количестве матчей они сыграли вничью — пять раз.

Австрия

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Австрии заняла предпоследнее, второе место в своей группе Лиги B. Команда финишировала ниже Боснии и Герцеговины, но опередила Северную Ирландию.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на второй позиции из шести. Он опередил Северную Македонию, Словению, Израиль и Латвию, пропустив вперед Сербию, Ирландию и Уэльс.

В своем прошлом поединке австрияки сенсационно уступили Латвии (0:1) в отборе на континентальный форум. Перед этим они семь матчей не знали поражений.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,20. 0