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    Совершит ли «Тирана» сенсацию против «Црвены Звезды»?

    «Тирана» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тирана» — «Црвена Звезда»
    «Црвена Звезда» выиграла 11 прошлых матчей
    Во 2-м квалификационном раунде «Тирана» в Тиране на стадионе «Тирана» сыграет с «Црвеной Звездой». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Тирана» — «Црвена Звезда».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 25 Августа 2020 года
    Тирана
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Тирана 21:00 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
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    Коэффициенты на матч
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    «Тирана»

    «Тирана» 11 лет не играла в главном еврокубке, но титул был добыт 29 июля. Коллектив выиграл золото с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя.

    В новом сезоне клуб из столицы провел два поединка. В рамках Суперкубка Албании он потерпел поражение от «Теуты» (0:2).

    После этого команда прошла 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов. В гостевом матче она победила «Динамо» Тбилиси (2:0).

    «Црвена Звезда»

    В прошлом розыгрыше Лиге чемпионов «Црвена Звезда» дошла до групповой стадии. В компании с «Баварией», «Олимпиакосом» и «Тоттенхэмом» она набрала всего три очка и потерпела пять поражений.

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    • Причем в каждом проигранном матче белградский клуб оставался без забитых голов, а четыре из пяти проигрышей были крупными.

    За 11 последних матчей в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» одержала всего одну победу при четырех ничьих и шести поражениях.

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    В недавно стартовавшем чемпионате Сербии «красно-белые» выиграли все пять проведенных игр.

    Более того, всего они победили в 11 предыдущих матчах во всех турнирах, включая и 1-й раунд квалификации ЛЧ против гибралтарской «Европы» (5:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,22, ничья в основное время — в 3,86.

    Рекомендуем ставить на то, что «Црвена Звезда» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 3,10. 0

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    «Тирана» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 августа 2020 года. Прогноз на «Тирана» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.10
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