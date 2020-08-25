«Тирана» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 августа 2020 года

Во 2-м квалификационном раунде «Тирана» в Тиране на стадионе «Тирана» сыграет с «Црвеной Звездой». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Тирана» — «Црвена Звезда».

«Тирана»

«Тирана» 11 лет не играла в главном еврокубке, но титул был добыт 29 июля. Коллектив выиграл золото с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя.

В новом сезоне клуб из столицы провел два поединка. В рамках Суперкубка Албании он потерпел поражение от «Теуты» (0:2).

После этого команда прошла 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов. В гостевом матче она победила «Динамо» Тбилиси (2:0).

«Црвена Звезда»

В прошлом розыгрыше Лиге чемпионов «Црвена Звезда» дошла до групповой стадии. В компании с «Баварией», «Олимпиакосом» и «Тоттенхэмом» она набрала всего три очка и потерпела пять поражений.

Причем в каждом проигранном матче белградский клуб оставался без забитых голов, а четыре из пяти проигрышей были крупными.

За 11 последних матчей в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» одержала всего одну победу при четырех ничьих и шести поражениях.

В недавно стартовавшем чемпионате Сербии «красно-белые» выиграли все пять проведенных игр.

Более того, всего они победили в 11 предыдущих матчах во всех турнирах, включая и 1-й раунд квалификации ЛЧ против гибралтарской «Европы» (5:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,22, ничья в основное время — в 3,86.

Рекомендуем ставить на то, что «Црвена Звезда» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 3,10. 0