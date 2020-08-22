«Хьюстон Динамо» — «Даллас». Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч МЛС 22 августа 2020 года

22 августа в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Хьюстон Динамо» принимает на своем поле «Даллас». Игра начнется в 03:00 по мск. Прогноз на «Хьюстон Динамо» — «Даллас».

«Хьюстон Динамо»

«Хьюстон Динамо» после пяти сыгранных матчей регулярки идет на предпоследнем, 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету три очка.

До приостановки первенства коллектив успел провести только два официальных поединка, в которых набрал лишь один балл.

В летний период в турнире под названием MLS is Back коллектив провел три встречи.

Начали турнир техасцы с ничьей против «Лос-Анджелеса» (3:3), затем проиграли «Портленд» (1:2), после чего разошлись миром с «Нью Инглэнд» (1:1).

Такой результат не позволил команде выйти из своей группы.

«Даллас»

На момент паузы «Даллас» провел только два матча в регулярном в чемпионате. Не удивительно, что клуб занимает 10-е, третье с конца место в Западной конференции.

В первом туре техасцы победили на своем поле «Филадельфию Юнион» (2:0). Во втором поединке они потеряли очки, сыграв 2:2 с «Монреаль Импэкт».

До первого после паузы матча коллектив семь игр кряду не знал поражений при двух ничьих. Но в третьем туре он проиграл дома своему нынешнему сопернику (0:1), а в четвертом разошелся миром с «Нэшвиллом» (0:0).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Хьюстон» выиграет, и в матче будет забито три или более гола за 3,30. 0