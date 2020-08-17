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    Вернется ли «Даллас» к победам?

    «Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч регулярного чемпионата 17 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Нэшвилл»
    «Даллас» идет на 10 месте Западной конференции
    В понедельник, 17 августа, «Даллас» сыграет с «Нэшвиллом» в регулярном чемпионате MLS. Встреча, которая пройдет во Фриско, начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на «Даллас» — «Нэшвилл».

    «Даллас»

    На момент паузы «Даллас» провел только два матча в регулярном в чемпионате. Не удивительно, что клуб занимает 10-е, третье с конца место в Западной конференции.

    В первом туре техасцы победили на своем поле «Филадельфию Юнион» (2:0). Во втором поединке они потеряли очки, сыграв 2:2 с «Монреаль Импэкт».

    До первого после паузы матча коллектив семь игр кряду не знал поражений при двух ничьих. Но в третьем туре он проиграл дома своему нынешнему сопернику (0:1).

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    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» на момент приостановки первенства также провел два тура. Посему клуб также занимает низкое место, а именно третье с конца, 12-е в Восточной конференции.

    Тем не менее, команда уже на старте сезона показала себя не в лучшей форме. Так, в первом туре она проиграла «Атланте Юнайтед» (1:2).

    Во втором поединке коллектив уступил «Портленд» (0:1). Тем не менее, в третьем туре он сумел победить своего нынешнего соперника на выезде со счетом 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Даллаc» выиграет, и в матче будет забито два или более голов за 2,10. 0

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