ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ахмат»Всех не отмените. «Спартак» победил, несмотря на два незасчитанных гола Юлиан НагельсманОтсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ «Вашингтон» — «Айлендерс»НХЛ. «Вашингтон» уступил «Айлендерс», «Монреаль» разгромил «Филадельфию»
  • 12:39
    • Месси решил покинуть «Барселону» — СМИ
  • 11:15
    • Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Локомотива»
  • 08:28
    • «Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Оклахома» проиграла «Клипперс»
  • 07:45
    • СМИ: «Барселона» уже приняла решение об увольнении Сетьена
  • 07:29
    • Блинкова и Звонарева не смогли выйти в финал парного турнира в Лексингтоне
  • 07:00
    • ЦСКА близок к приобретению защитника «Интернасионаля»
  • 23:57
    • «Бавария» забила восемь мячей «Барселоне» и вышла в полуфинал ЛЧ
    Все новости спорта

    «Нижний Новгород» продолжит дома набирать очки?

    «Нижний Новгород» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Нефтехимик Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Нефтехимик»
    Игрок «Нижнего Новгорода»
    В воскресенье, 16 августа, в 4-м туре первенства первой российской лиги «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Нефтехимик».

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» в прошедшем сезоне, который завершился досрочно, был лишь 11 в турнирной таблице ФНЛ, выиграв девять встреч при девяти мировых и таком же количестве поражений.

    Старт в новом розыгрыше ФНЛ выдался для нижегородцев превосходно. Они смогли выиграть две первые игры, поочередно в родных стенах переиграв 1:0 «Томь» и 2:0 омский «Иртыш».

    Однако в третьем туре первенства они потерпели неудачу, проиграв в Брянске местному «Динамо» со счетом 0:1, пропустив в начале второй половине игры.

  • Подпорченная победа. «Зенит» обыграл «Ротор» не без помощи судейской ошибки
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в Волгограде
  • 12/08/2020

    • В турнирной таблице ФНЛ «Нижний Новгород» после трех туров идет на шестой позиции, находясь на расстоянии трех пунктов от первой строки.

    «Нефтехимик»

    Досрочно завершившее минувшее первенство «Нефтехимик» закончил на пятом месте, отстав от проходной позиции на шесть баллов.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем розыгрыше первого российского дивизиона нижнекамцы набрали четыре очка в трех встречах и идут на девятой позиции в турнирной таблице.

    Начали чемпионат они с домашней мировой с «Чайкой», сыграв 1:1. Во втором туре было гостевое поражение от «Оренбурга» (0:1), а несколько дней тому назад «химики» дома переиграли «Енисей» со счетом 2:0.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В прошедшем турнире ФНЛ в Нижнем Новгороде выиграл «Нефтехимик» (1:0), а в Нижнекамске коллективы очки поделили — 1:1.

    Прогноз и ставка на «Нижний Новгород» — «Нефтехимик»

    «Нижний Новгород» в текущем первенстве пока дома очков не терял.

    Наверняка и в данном поединке хозяева не оступятся, но т.к. оба коллектива особо не блещут результативностью, можно поставить комбинированную ставку — 1Х + ТМ 2,5. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.62
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Гуанчжоу Фули
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Чикаго — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020     «Бавария» легко разобралась с «Челси»
  • «Бавария» готовится к «Барселоне» в роли фаворита
    • 15:38 09/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Нижний Новгород» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры