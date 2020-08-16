«Нижний Новгород» — «Нефтехимик». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 16 августа 2020 года

В воскресенье, 16 августа, в 4-м туре первенства первой российской лиги «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Нефтехимик».

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» в прошедшем сезоне, который завершился досрочно, был лишь 11 в турнирной таблице ФНЛ, выиграв девять встреч при девяти мировых и таком же количестве поражений.

Старт в новом розыгрыше ФНЛ выдался для нижегородцев превосходно. Они смогли выиграть две первые игры, поочередно в родных стенах переиграв 1:0 «Томь» и 2:0 омский «Иртыш».

Однако в третьем туре первенства они потерпели неудачу, проиграв в Брянске местному «Динамо» со счетом 0:1, пропустив в начале второй половине игры.

В турнирной таблице ФНЛ «Нижний Новгород» после трех туров идет на шестой позиции, находясь на расстоянии трех пунктов от первой строки.

«Нефтехимик»

Досрочно завершившее минувшее первенство «Нефтехимик» закончил на пятом месте, отстав от проходной позиции на шесть баллов.

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В текущем розыгрыше первого российского дивизиона нижнекамцы набрали четыре очка в трех встречах и идут на девятой позиции в турнирной таблице.

Начали чемпионат они с домашней мировой с «Чайкой», сыграв 1:1. Во втором туре было гостевое поражение от «Оренбурга» (0:1), а несколько дней тому назад «химики» дома переиграли «Енисей» со счетом 2:0.

В прошедшем турнире ФНЛ в Нижнем Новгороде выиграл «Нефтехимик» (1:0), а в Нижнекамске коллективы очки поделили — 1:1.

Прогноз и ставка на «Нижний Новгород» — «Нефтехимик»

«Нижний Новгород» в текущем первенстве пока дома очков не терял.

Наверняка и в данном поединке хозяева не оступятся, но т.к. оба коллектива особо не блещут результативностью, можно поставить комбинированную ставку — 1Х + ТМ 2,5. 0