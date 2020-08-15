«Манчестер Сити» — «Лион». Прогноз (к. 1.59) и ставки на тоталы в матче Лиги чемпионов 15 августа 2020 года

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Лионом». Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне 15 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лион».

«Манчестер Сити»

В сезоне 2019/2020 команда из Манчестера начала свой еврокубковый путь с Группы C, в которой также играли «Аталанта», «Шахтер» Д и «Динамо» Загреб.

В шести поединках английский клуб набрал 14 очков, забил 16 голов и пропустил 4. В турнирной таблице данного квартета «горожане» заняли первое место.

На стадии 1/8 «Манчестер Сити» сразился за путевку в четвертьфинал с «Реалом». В конце февраля команда Пепа Гвардиолы на «Сантьяго Бернабеу» одержала волевую победу (1:2).

Затем перед паузой в футболе клуб из Манчестера завоевал Кубок лиги, обыграв «Астон Виллу» (2:1), и одолел «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке ФА (1:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В АПЛ «небесные» оказались слабее «МЮ» (0:2). После возобновления сезона в Англии «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (3:0) и «Бернли» (5:0).

А вот в 31-м туре команда Гвардиолы влетела «Челси» (1:2). Позже «горожане» прошли «Ньюкасл» в Кубке страны (2:0), а в чемпионате они раскатали «Ливерпуль» (4:0).

После поражения от «Саутгемптона» (0:1) «Сити» прихлопнул «Ньюкасл» (5:0), «Брайтон» и «Борнмут» (2:1). А из Кубка ФА подопечные Гвардиолы вылетели от «Арсенала» (0:2).

В заключительных турах АПЛ «горожане» раскатали «Уотфорд» (4:0) и «Норвич» (5:0). Сезон в национальном первенстве они закончили на втором месте с 81 очком. В ответной встрече Лиги чемпионов «Манчестер Сити» снова победил «Реал» со счетом 2:1.

«Лион»

Коллективу из Лиона досталась сложная группа с «РБ Лейпцигом», «Бенфикой» и «Зенитом». Но в шести матчах французская команда сумела завоевать 8 очков.

В ходе групповой кампании этот клуб успел забить 9 голов, а в свою сетку он пропустил 8 мячей. В квартете G «львы» финишировали вторыми.

Первый тур группового этапа закончился для «Лиона» ничьей в противостоянии с «Зенитом» (1:1). А в следующем матче «Лион» одержал верх над «РБ Лейпцигом» (2:0).

В двух встречах с «Бенфикой» «львы» сперва проиграли (1:2), а затем были сильнее португальцев (3:1). Далее французы потерпели поражение от «Зенита» (0:2) и разошлись миром с «РБ Лейпцигом» (2:2).

В 1/8 финала команда под управлением Руди Гарсии попала на «Ювентус». В домашней встрече на «Парк Олимпик Лион» «дети» выиграли с минимальным счетом — 1:0.

А в ответном поединке в Турине сильнее был «Ювентус» (2:1). Однако по сумме двух матчей (2:2) и правилу выездного гола дальше прошел «Лион».

После первой победы над «Юве» команда Руди Гарсии взяла верх над «Сент-Этьеном» в чемпионате Франции (2:0), а в Кубке страны «Лион» крупно влетел ПСЖ (1:5). В последней игре Лиги 1 «львы» потерпели поражение от «Лилля» (0:1).

В досрочно завершившемся сезоне «Лион» оказался на 7 месте, отстав от еврокубковой зоны на 1 балл. 31 июля эта команда уступила ПСЖ в финале Кубка лиги по пенальти (0:0, 5:6).

Прогноз и ставка

Победа «Манчестер Сити» в четвертьфинальном матче оценивается в 1.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.90, а на победу «Лиона» — 12.5.

В этой игре нападающие «горожан» должны легко разобраться с французами, которые буду действовать от обороны и попытаются найти свои моменты в контратаках. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.59. 0