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    «Арсенал» сыграет с «Ахматом» результативно?

    «Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России 9 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Ахмат»
    Евгений Луценко
    В воскресенье, 9 апреля, в первом туре РПЛ сезона 2020/21 «Арсенал» в Туле сразится с грозненским «Ахматом». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Августа 2020 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.17
  • 2
  • 2.85
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    «Арсенал» Тула

    В недавно завершившемся розыгрыше РПЛ-2019/20 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка.

    Туляки за всю турнирную дистанцию одержали 11 викторий, пять встреч завершили мировыми исходами и 14 игр проиграли, разница забитых-пропущенных — 37:41.

    В родных стенах у «оружейников» в минувшем первенстве была лишь 13 статистика, четыре победы, три ничьи и восемь поражений, забито было 21 гол, пропущено — 24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Заканчивали чемпионат «пряники» с 3-матчевой беспроигрышной серией, выиграв две игры и расписав мировую с «Уфой» (0:0) в 30-м туре РПЛ.

    «Ахмат»

    «Ахмат» закончил предыдущий сезон на 13 месте турнирной таблицы, лишь по дополнительным показателям опередив «Тамбов» и «Крылья Советов». Из-за того, что стыковые матчи были отменены, «волки» сохранили прописку в РПЛ.

    «Зелено-белые» в 30 поединках первенства добыли семь викторий, десять встреч закончили мировыми исходами и 13 игр проиграли, разница мячей — 27:46. На выезде было пять побед при двух ничьих, забито 14, пропущено — 25.

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    Чеченский коллектив в короткое межсезонье пополнился экс-спартаковцами Артемом Тимофеевым и Александром Пуцко.

    В минувшем сезоне в Туле победил «Ахмат» (3:1), в Грозном была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставка на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Ахмат»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 2.71, победа «Ахмата» — 2.89, ничья — 3.34.

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    За последние шесть очных противостояний в четырех случаях забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и предстоящей встрече голы будут в обе стороны.

    Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    «Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России 9 августа 2020 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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