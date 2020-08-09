«Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России 9 августа 2020 года

В воскресенье, 9 апреля, в первом туре РПЛ сезона 2020/21 «Арсенал» в Туле сразится с грозненским «Ахматом». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Ахмат».

«Арсенал» Тула

В недавно завершившемся розыгрыше РПЛ-2019/20 «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице, отстав от еврокубковой зоны на три очка.

Туляки за всю турнирную дистанцию одержали 11 викторий, пять встреч завершили мировыми исходами и 14 игр проиграли, разница забитых-пропущенных — 37:41.

В родных стенах у «оружейников» в минувшем первенстве была лишь 13 статистика, четыре победы, три ничьи и восемь поражений, забито было 21 гол, пропущено — 24.

Календарь и таблица РПЛ

Заканчивали чемпионат «пряники» с 3-матчевой беспроигрышной серией, выиграв две игры и расписав мировую с «Уфой» (0:0) в 30-м туре РПЛ.

«Ахмат»

«Ахмат» закончил предыдущий сезон на 13 месте турнирной таблицы, лишь по дополнительным показателям опередив «Тамбов» и «Крылья Советов». Из-за того, что стыковые матчи были отменены, «волки» сохранили прописку в РПЛ.

«Зелено-белые» в 30 поединках первенства добыли семь викторий, десять встреч закончили мировыми исходами и 13 игр проиграли, разница мячей — 27:46. На выезде было пять побед при двух ничьих, забито 14, пропущено — 25.

За недолгую паузу клуб сменил главного тренера. Вместо Игоря Шалимова на эту должность назначен Андрей Талалаев, который не смог в прошедшем сезоне спасти «Крылья Советов» от вылета.

Чеченский коллектив в короткое межсезонье пополнился экс-спартаковцами Артемом Тимофеевым и Александром Пуцко.

В минувшем сезоне в Туле победил «Ахмат» (3:1), в Грозном была ничья — 1:1.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Ахмат»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 2.71, победа «Ахмата» — 2.89, ничья — 3.34.

За последние шесть очных противостояний в четырех случаях забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и предстоящей встрече голы будут в обе стороны.

Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0