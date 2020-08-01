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    Как «Сампдория» сыграет в вылетевшей командой?

    «Брешиа» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Серии А 1 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брешиа» — «Сампдория»
    Томмазо Оджелло
    В 38 туре чемпионата Италии «Брешиа» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Марио Ригамонти» 1 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Брешиа» — «Сампдория».
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Августа 2020 года
    Брешия
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    •  Брешия 19:00 Сампдория Сампдория
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    «Брешиа»

    Скромный коллектив из одноименного города вылетел из Серии А. В турнирной таблице он сейчас находится на 19 месте с 24 очками в копилке.

    После двух ничейных матчей с «Фиорентиной» (1:1) и «Дженоа» (2:2) «Брешиа» была разбита «Интером» на выезде (0:6).

    Все прогнозы на Серию А

    Первая же победа после рестарта чемпионата была добыта командой Луиса Диего Лопеса в поединке против «Вероны» (2:0). Однако позже «ласточки» проиграли «Торино» (1:3), «Роме» (1:3) и «Аталанте» (2:6).

    В 34-м туре Серии А «Брешиа» одержала верх над СПАЛом (2:1), а затем бело-голубые уступили «Лечче» (1:3), «Парме» (1:2) и «Лацио» (0:2).

    «Сампдория»

    Команда из Генуи закончит сезон в нижней части таблицы. На данный момент она идет 15-й с 41 баллом в запасе.

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  • 29/07/2020

    • Возобновление Серии А началось для «Сампдории» с поражений от «Интера» (1:2), «Ромы» (1:2) и «Болоньи» (1:2). После чего подопечные Клаудио Раньери победили аутсайдеров чемпионата — «Лечче» (2:1) и СПАЛ (3:0).

    В матче 8 июля «Дория» оказалась слабее «Аталанты» (0:2), но в трех следующих турах эта команда переиграла «Удинезе» (3:1), «Кальяри» (3:0) и «Парму» (3:2).

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    После встречи с «Пармой» «Сампдория» больше не набирала очков. Клуб из Генуи потерпел поражения от «Дженоа» (1:2), «Ювентуса» (0:2) и «Милана» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Брешии» в игре 38-го тура букмекеры дают коэффициент 6.50, на ничью — 5.10, а на победу «Сампдории» — 1.45.

    В поединках против слабых соперников команда Клаудио Раньери играет удачно, но чаще эти матчи заканчиваются без разгромного счета. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.87. 0

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    «Брешиа» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Серии А 1 августа 2020 года. Прогноз на «Брешиа» — «Сампдория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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