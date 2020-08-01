«Брешиа» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Серии А 1 августа 2020 года

В 38 туре чемпионата Италии «Брешиа» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Марио Ригамонти» 1 августа. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Брешиа» — «Сампдория».

«Брешиа»

Скромный коллектив из одноименного города вылетел из Серии А. В турнирной таблице он сейчас находится на 19 месте с 24 очками в копилке.

После двух ничейных матчей с «Фиорентиной» (1:1) и «Дженоа» (2:2) «Брешиа» была разбита «Интером» на выезде (0:6).

Все прогнозы на Серию А

Первая же победа после рестарта чемпионата была добыта командой Луиса Диего Лопеса в поединке против «Вероны» (2:0). Однако позже «ласточки» проиграли «Торино» (1:3), «Роме» (1:3) и «Аталанте» (2:6).

В 34-м туре Серии А «Брешиа» одержала верх над СПАЛом (2:1), а затем бело-голубые уступили «Лечче» (1:3), «Парме» (1:2) и «Лацио» (0:2).

«Сампдория»

Команда из Генуи закончит сезон в нижней части таблицы. На данный момент она идет 15-й с 41 баллом в запасе.

Возобновление Серии А началось для «Сампдории» с поражений от «Интера» (1:2), «Ромы» (1:2) и «Болоньи» (1:2). После чего подопечные Клаудио Раньери победили аутсайдеров чемпионата — «Лечче» (2:1) и СПАЛ (3:0).

В матче 8 июля «Дория» оказалась слабее «Аталанты» (0:2), но в трех следующих турах эта команда переиграла «Удинезе» (3:1), «Кальяри» (3:0) и «Парму» (3:2).

После встречи с «Пармой» «Сампдория» больше не набирала очков. Клуб из Генуи потерпел поражения от «Дженоа» (1:2), «Ювентуса» (0:2) и «Милана» (1:4).

Прогноз и ставка

На победу «Брешии» в игре 38-го тура букмекеры дают коэффициент 6.50, на ничью — 5.10, а на победу «Сампдории» — 1.45.

В поединках против слабых соперников команда Клаудио Раньери играет удачно, но чаще эти матчи заканчиваются без разгромного счета. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.87. 0