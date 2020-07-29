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    Обыграет ли «Лацио» аутсайдеров крупно?

    «Лацио» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 29 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Брешиа»
    Хоакин Корреа
    В 37 туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Брешию». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 29 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Лацио» — «Брешиа».

    «Лацио»

    В 36 матчах первенства римская команда набрала 75 очков. Сейчас она замыкает четверку сильнейших в таблице.

    После паузы «Лацио» сдал позиции и чаще проигрывал. Рестарт сезона начался для него с поражения от «Аталанты» (2:3).

    Все прогнозы на Серию А

    А после двух побед над «Фиорентиной» (1:2) и «Торино» (1:2) «орлята» уступили «Милану» (0:3), «Лечче» (1:2) и «Сассуоло» (1:2). В 33-м туре римляне разошлись миром с «Удинезе» (0:0).

    В следующей встрече подопечные Симоне Индзаги оказались слабее «Ювентуса» (1:2). Но в двух недавних поединках «Лацио» выиграл у «Кальяри» (2:1), а также разгромил «Верону» (5:1).

    «Брешиа»

    Представители одноименного города минимум на сезон прощаются с Серией А. В турнирной таблице команда финиширует на предпоследнем месте.

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    • После выхода из карантина «Брешиа» сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) и «Дженоа» (2:2), а игра с «Интером» 1 июля закончилась для «ласточек» разгромом (0:6).

    Первая победа в этот период была добыта в матче с «Вероной» (2:0). Однако позже бело-голубые потеряли очки в поединках с «Торино» (1:3), «Ромой» (0:3) и «Аталантой» (2:6).

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    Серия неудач прервалась в игре со СПАЛом (2:1). Но затем «Брешиа» опять осталась с нулем баллов в матчах против «Лечче» (1:3) и «Пармы» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.18, на ничью — 7.80, а на победу «Брешии» — 16.5.

    «Брешиа» уже не имеет никакой турнирной мотивации, а вот форвард «Лацио» Чиро Иммобиле намерен вырваться далеко вперед в гонке бомбардиров. Наши прогноз и ставка — победа «Лацио» с форой -1.5 за 1.63. 0

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    «Лацио» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Серии А 29 июля 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Брешиа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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