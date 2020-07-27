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    Продолжит ли «Козенца» борьбу за выживание?

    «Эмполи» — «Козенца». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 27 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Козенца»
    Футболисты «Козенцы»
    В понедельник, 27 июля, «Эмполи» на своем поле примет «Козенцу» в рамках 37-го тура итальянской Серии В. Встреча, которая пройдет на стадионе «Карло Кастеллани», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Эмполи» — «Козенца».

    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает седьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона, имея на своем счету 51 очко.

    «Синие» одержали 13 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

    В июле «Эмполи» обыграл «Венецию» (2:0), «Фрозиноне» (2:0) и «Салернитану» (4:2), но уступил «Асколи» (0:1) и «Энтелле» (2:4).

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    Добавим, что «Эмполи» тренирует Марино Паскуале, который известен по работе с «Удинезе», «Пармой», «Дженоа» и другими итальянскими клубами.

    «Козенца»

    «Козенца» расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии В с 40 баллами.

    На счету «волков» десять побед, десять ничьих и 16 поражений в 36 сыгранных турах.

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    В начале этого месяца «Козенца» проиграла «Асколи» (0:1) и «Специи» (1:5), но затем поочередно одолела «Перуджу» (2:1), «Порденоне» (2:1) и «Пизу» (2:1).

    В составе «волков» выделим Эмманюэля Ривьера, забившего в нынешнем сезоне девять голов.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эмполи» — 2.27, победа «Козенцы» — 3.30, ничья — 3.20.

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    Исходя из турнирного положения, делаем вывод, что очки нужны обеим командам, ведь «синие» борются за повышение в классе, а «волки» — за выживание.

    Еще в середине июля положение «Козенцы» казалось безнадежным, но три подряд победы, в том числе над серьезным «Порденоне» позволяют футболистам надеяться на сохранение прописки во втором по силе дивизионе.

    Да, «Эмполи» выше классом, но на данном этапе у «Козенцы» многое получается, поэтому наш прогноз — «гости не проиграют и тотал меньше 4,5» за 1.84.

    Еще один вариант — «победа "Козенцы" с форой 0». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.34. 0

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    «Эмполи» — «Козенца». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 27 июля 2020 года. Прогноз на «Эмполи» — «Козенца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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