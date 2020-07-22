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    «Краснодар» не отдаст третью строку?

    «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч РПЛ 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ахмат»
    Маркус Берг
    В среду, 22 июля, в 30-м туре чемпионата России по футболу «Краснодар» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Июля 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
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    «Краснодар»

    За тур до финиша российского первенства «Краснодар» находится на третьей позиции в турнирной таблице. Четвертое место «быки» опережают на два очка, а от второй строки отстают на пять баллов.

    Пост-карантинные поединки принесли «черно-зеленым» два выигрыша, один из которых технический, столько же ничейных результатов и три поражения.

    В своей последней проведенной игре краснодарцы в перенесенном матче на своей арене уступили московскому «Динамо» (0:2), а ранее они в Самаре не смогли одолеть «Крылья Советов», сыграв вничью 0:0.

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    Домашняя статистика у «Краснодара» в этом розыгрыше РПЛ третья. В 14 проведенных встречах было одержано семь побед, пять раз была зафиксирована ничья и дважды команда терпела фиаско, разница мячей — 24:14.

    «Ахмат»

    «Ахмат» перед заключительным туром находится на 13 позиции, опережая 15 «Крылья Советов» на три очка, перед которыми имеют преимущество в очных встречах. Значит вылет грозненцам уже не грозит.

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    • После возобновления чемпионата «зелено-белые» смогли добыть три победных результата, а также дважды сыграли вничью и столько же игр проиграли.

    «Волки» не особо хорошо провели два последних матча. Сперва дома не смогли одолеть немотивированный «Зенит» (1:1), а затем в Москве крупно уступили «Спартаку» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    14 гостевых матчей текущего розыгрыша РПЛ принесли «Ахмату» пять викторий, две ничьи и семь поражений, разница забитых и пропущенных — 14:21.

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    В первом круге «Ахмат» дома одолел «Краснодар» (1:0), в минувшем сезоне чеченский коллектив победил на выезде (1:0), а в Грозном была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    «Быки» не имеют права на осечку в предстоящем матче. Если они проиграют или даже сыграют вничью, с большой долей вероятности потеряют путевку в Лигу чемпионов.

    Так что «Краснодар» приложит максимум усилий для завоевания трех очков.

    Наши прогноз и ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.83. 0

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    «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч РПЛ 22 июля 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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