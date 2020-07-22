«Краснодар» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч РПЛ 22 июля 2020 года

В среду, 22 июля, в 30-м туре чемпионата России по футболу «Краснодар» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Ахмат».

«Краснодар»

За тур до финиша российского первенства «Краснодар» находится на третьей позиции в турнирной таблице. Четвертое место «быки» опережают на два очка, а от второй строки отстают на пять баллов.

Пост-карантинные поединки принесли «черно-зеленым» два выигрыша, один из которых технический, столько же ничейных результатов и три поражения.

В своей последней проведенной игре краснодарцы в перенесенном матче на своей арене уступили московскому «Динамо» (0:2), а ранее они в Самаре не смогли одолеть «Крылья Советов», сыграв вничью 0:0.

Все прогнозы на футбол

Домашняя статистика у «Краснодара» в этом розыгрыше РПЛ третья. В 14 проведенных встречах было одержано семь побед, пять раз была зафиксирована ничья и дважды команда терпела фиаско, разница мячей — 24:14.

«Ахмат»

«Ахмат» перед заключительным туром находится на 13 позиции, опережая 15 «Крылья Советов» на три очка, перед которыми имеют преимущество в очных встречах. Значит вылет грозненцам уже не грозит.

После возобновления чемпионата «зелено-белые» смогли добыть три победных результата, а также дважды сыграли вничью и столько же игр проиграли.

«Волки» не особо хорошо провели два последних матча. Сперва дома не смогли одолеть немотивированный «Зенит» (1:1), а затем в Москве крупно уступили «Спартаку» (0:3).

Все прогнозы на футбол

14 гостевых матчей текущего розыгрыша РПЛ принесли «Ахмату» пять викторий, две ничьи и семь поражений, разница забитых и пропущенных — 14:21.

В первом круге «Ахмат» дома одолел «Краснодар» (1:0), в минувшем сезоне чеченский коллектив победил на выезде (1:0), а в Грозном была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

«Быки» не имеют права на осечку в предстоящем матче. Если они проиграют или даже сыграют вничью, с большой долей вероятности потеряют путевку в Лигу чемпионов.

Так что «Краснодар» приложит максимум усилий для завоевания трех очков.

Наши прогноз и ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.83. 0