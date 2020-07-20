«Тондела» — «Брага». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Португалии 20 июля 2020 года

В понедельник, 20 июля, в рамках 33-го тура чемпионата Португалии «Тондела» на своем поле сыграет с «Брагой». Начало — в 21:15 по мск. Прогноз на «Тондела» — «Брага».

«Тондела»

«Тондела» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. За два тура до финиша команда идет на 16 позиции, но зону вылета она опережает только по дополнительным показателям.

После возобновления чемпионата «желто-зеленые» выступают слабо. В восьми сыгранных встречах они смогли одолеть только аутсайдера «Авеш» (2:0) дома, еще дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Отметим, что коллектив имеет на данный момент 3-матчевую проигрышную серию. В прошлом туре «Тондела» проиграла на выезде «Жил Висенте» со счетом 2:3.

У «Тонделы» 18 домашняя статистика в лиге. В 16 играх было одержано всего лишь две виктории, пять встреч закончились вничью и девять раз команда уступала, разница мячей — 11:22.

«Брага»

«Брага» на текущий момент в турнирной таблице располагается на четвертой строчке, отставая от третьего места всего на два балла.

Рестартовали «оружейники» с трех матчей без побед, дважды проиграв при одной мировой. Затем они в пяти последних сыгранных турах уступили только в гостях «Риу Аве» (3:4).

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В минувшем игровом дне «красно-белые» на своей арене не смогли одолеть «Белененсеш», сыграв вничью 1:1, а до этого они одержали две крупные виктории.

16 гостевых встреч этого первенства принесли «Браге» восемь победных результатов, два мировых исхода и шесть поражений, разница мячей — 29:19.

В первом круге «Брага» дома обыграла «Тонделу» со счетом 2:1, в минувшем сезоне «оружейники» выиграли дважды — 3:0 и 1:0.

Прогноз на «Тондела» — «Брага»

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Браги» — 1.60, победа «Тонделы» — 5.35, ничья — 4.30.

Рискнем в этой игре поставить на команду, которой очки очень нужны для сохранения прописки. Наши прогноз и ставка: 1Х. 0