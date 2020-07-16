«Лидс» — «Барнсли». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Чемпионшипа 16 июля 2020 года

В 44 туре Чемпионшипа «Лидс» будет принимать «Барнсли». Игра пройдет на стадионе «Элланд Роуд» 16 июля. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Лидс» — «Барнсли».

«Лидс»

После 43-х туров второго по силе дивизиона Англии клуб из Лидса возглавляет таблицу с 84 очками в запасе. От «Вест Бромвича», который занимает второе место, команда оторвалась на 3 балла.

В первом матче после возобновления сезона «Лидс» потерпел поражение от «Кардиффа» (0:2). Но в других пяти встречах белые четырежды выиграли и раз сыграли вничью.

Все прогнозы на футбол

В 39-м туре подопечные Марсело Бьелсы легко справились с «Фулхэмом» (3:0), а позже они разошлись миром с «Лутон Таун» (1:1).

В июле «павлины» идут без потерь. В трех матчах текущего месяца «Лидс» обыграл «Блэкберн» (3:1), «Сток Сити» (5:0) и «Суонси» (1:0).

«Барнсли»

Команда из одноименного города застряла на последнем месте в таблице с 43 очками в копилке. Для спасительной зоны ей необходимо отыграть 3 пункта.

Рестарт Чемпионшипа «Барнсли» начал с минимальной гостевой победы над КПР (1:0), после чего подопечные Герхарда Штрубера разошлись миром с «Миллуолом» (0:0).

В последнем матче июня «шахтеры» всухую обыграли «Блэкберн» (2:0), а первое поражение после возобновления красные потерпели во встрече со «Сток Сити» (0:4).

В двух недавних турах «Барнсли» заработал по одному баллу. В этих поединках коллектив Штрубера сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1) и «Уиганом» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью — 5.20, а на победу «Барнсли» — 11.0.

Команда Бьелсы еще не обеспечила себе победу в Чемпионшипе, поэтому в игре с явным андердогом «Лидс» обязан легко брать три очка. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.59. 0