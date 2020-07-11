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    «Атлетико» — «Бетис». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Ла Лиги 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Бетис»
    Сауль Ньигес
    В 36 туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Бетис». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 11 июля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 11 Июля 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Бетис Бетис
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    «Атлетико»

    Мадридская команда замыкает список топ-3 сильнейших Примеры, имея в своем запасе 63 набранных балла.

    После возобновления сезона «Атлетико» ни разу не проиграл, а в пяти матчах из восьми подопечные Диего Симеоне брали 3 очка.

    В первой встрече после рестарта «матрасники» обменялись голами с «Атлетиком» (1:1). А затем мадридцы провели свой лучший отрезок сезона, обыграв «Осасуну» (5:0), «Вальядолид» (1:0), «Леванте» (1:0) и «Алавес» (2:1).

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    В 33-м туре Ла Лиги «Атлетико» на «Камп Ноу» скатал вничью с «Барселоной» (2:2), а затем победил «Мальорку» с крупным счетом (3:0). В недавней игре команда Симеоне разошлась миром с «Сельтой» (1:1).

    «Бетис»

    Севильский коллектив застрял в середине таблицы на 13 месте. За 35 туров команда набрала 41 балл.

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  • 06/07/2020

    • Возобновление сезона запомнилось фанатам «Бетиса» поражением в дерби от «Севильи» (0:2). А в другом поединке зелено-белые расписали мировую с «Гранадой» (2:2).

    В 30-м туре «Бетикос» влетел «Атлетику» (0:1), после чего Руби был отправлен в отставку, а команду возглавил Алексис Трухильо. В первой игре с новым тренером севильцы одержали верх над «Эспаньолом» (1:0).

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    Однако в других двух турах «Бетис» потерпел поражения от «Леванте» (2:4) и «Вильярреала» (0:2). В 34-м туре зелено-белые добыли 1 балл в матче с «Сельтой» (1:1), а затем они легко разобрались с «Осасуной» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Атлетико» в матче 36-го тура Примеры оценивается в 1.47, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.30, а на победу «Бетиса» — за 8.20.

    В родных стенах мадридцы могут обернуть себе на пользу все проблемы «Бетиса», чтобы сохранить третье место в таблице. Для этого «матрасникам» нужна уверенная победа. Наши прогноз и ставка — голы в обоих таймах за 1.80. 0

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    «Атлетико» — «Бетис». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Ла Лиги 11 июля 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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