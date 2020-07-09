«Верона» — «Интер». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Серии А 9 июля 2020 года

В 31 туре чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» 9 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Верона» — «Интер».

«Верона»

Футбольный клуб из Вероны отстает от еврокубковых мест на 6 баллов. В турнирной таблице он идет восьмым с 42 очками в копилке.

В последнем поединке перед вынужденным уходом на карантин «Верона» сыграла с «Сампдорией» в гостях и потерпела поражение со счетом 1:2.

А возобновление Серии А желто-синие отметили победой над «Кальяри» с минимальным преимуществом (2:1).

Все прогнозы на Серию А

В других матчах после рестарта чемпионата «Верона» проиграла «Наполи» (0:2), устроила голевую феерию в поединке с «Сассуоло» (3:3), одолела «Парму» (3:2) и потеряла очки во встрече с «Брешией» (0:2).

«Интер»

Миланская команда все еще находится на третьем месте в таблице с 64 очками. Однако к ней уже приближается «Аталанта», на счету которой 63 балла.

Возобновление сезона началось для «Интера» с ответной встречи в рамках полуфинала Кубка Италии, в которой «нерадзурри» обменялись голами с «Наполи» (1:1), но дальше прошли именно неаполитанцы.

В Серии А подопечные Антонио Конте победили «Сампдорию» (2:1), а в следующем матче его команда разошлась миром с «Сассуоло» (3:3).

Позже «Интер» одержал верх над «Пармой» (2:1) и разгромил «Брешию» (6:0). В 30-м туре черно-синие оказались слабее «Болоньи» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в матче 30-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 4.70, на ничью — 3.90, а на победу «Интера» — 1.79.

«Верона» после рестарта демонстрирует совершенно разные выступления, часто теряет очки. Поэтому команда Конте, третье место которой оказалось под угрозой, приложит максимум усилий, чтобы увезти положительный результат.

Наши прогноз и ставка — победа «Интера» за 1.79. 0