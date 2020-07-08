«ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Фарерских островов по футболу 8 июля 2020 года

8 июля в рамках 1/8 финала Кубка Фарерских островов по футболу «ЭБ/Стреймур» на своей территории сразится с «НСИ Рунавиком». Начало матча запланировано на 21:00 по мск. Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик».

«ЭБ/Стреймур»

«ЭБ/Стреймур» с семью набранными пунктами расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону всего лишь на три очка.

Коллектив из поселка Айи проиграл «всухую» последние три встречи первенства. Сперва в этом отрезке он в родных стенах потерпел фиаско от «Викингура» (0:2) и «Б-36 Торсхавна» (0:3), а накануне в гостях был повержен своим предстоящим противником — 0:1.

В прошлом кубковом розыгрыше «черно-синие» завершили борьбу на первом же этапе, проиграв в 1/8 финала «Викингуру» (2:6) в гостях.

«НСИ Рунавик»

«НСИ Рунавик» расположился на второй строке в турнирной таблице, проигрывая лидеру два пункта, а третье место опережает только по разнице мячей.

За всю турнирную дистанцию текущего чемпионата Фарер «пчелы» теряли очки только в трех встречах из 11, дважды сыграв вничью при одном фиаско.

«Желто-черные» вышли победителями из своих последних трех проведенных игр. В одной из они дома переиграли лидирующий «ХБ Торсхавн» со счетом 2:0.

В прошлогоднем Кубке Фарер НСИ был выбит уже на этапе 1/8 финала, уступив дорогу ХБ, проиграв ему дома — 1:2.

В текущем фарерском первенстве НСИ дважды уже обыграл «ЭБ/Стреймур» — 1:0 и 3:0.

Прогноз на «ЭБ/Стреймур» — «НСИ Рунавик»

«ЭБ/Стреймур» является в последнее время удобным соперником для «НСИ Рунавика». Думаем, что «пчелы» вновь уверенно выиграют. Ставка и прогноз: победа НСИ с форой (-1,5). 0