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    Увезет ли «Шахтер» очки из Жодино?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Высшей лиги 5 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» Солигорск
    Юрий Вернидуб
    В 16 туре белорусской Высшей лиги «Торпедо-БелАЗ» примет в Жодино «Шахтер» Солигорск. Матч состоится 5 июля в 18:00 мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» Солигорск.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» занимает пятое место в таблице. Команда набрала 26 очков. На ее счету всего одно поражение в пяти последних турах чемпионата.

    В 15 играх «жодинцы» проиграли только 3 раза. Последнее поражение было в матче против брестского «Динамо» (0:2). После этого «автозаводцы» сыграли вничью с «Ислочью» (2:2) и минимально обыграли «Витебск» (1:0).

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    Отметим, что хозяева проиграли на своем поле только одну из семи игр. При этом коллектив пропускает дома очень мало — 4 из 14 пропущенных голов.

    «Шахтер» Солигорск

    «Горняки» идут вторыми с 27 очками. Они всего на три пункта отстают от БАТЭ. При этом гости не смогли выиграть в трех последних турах, сыграв вничью.

    «Шахтер» является самой малопропускающей командой лиги с семью голами в активе. Также коллектив меньше всех проиграл в этом сезоне. Речь идет всего о двух поражениях.

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    Из последних результатов стоит выделить ничью с БАТЭ (2:2), «Рухом» (1:1) и «Минском» (1:1).

    Стоит еще добавить, что «кроты» в этом сезоне Высшей лиги на выезде не уступали.

    Прогноз

    В очных противостояниях между этими командами ноль был на табло в семи последних матчах, при этом тотал больше 2.5 был лишь в одном случае. Таким образом, побеждали либо хозяева, либо гости.

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    • 5.50 и 1.65 — букмекеры намекают на то, кто является фаворитом встречи. Хотя последнюю встречу выиграли футболисты «Торпедо» (0:1).

    Наша ставка для этого матча — «Шахтер» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.96. 0

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Высшей лиги 5 июля 2020 года. В 16 туре белорусской Высшей лиги «Торпедо-БелАЗ» примет в Жодино «Шахтер» Солигорск. Матч состоится 5 июля в 18:00 мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» Солигорск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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