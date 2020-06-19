«Славия» Мозырь — «Смолевичи». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Высшей лиги 19 июня 2020 года

В 14 туре чемпионата Белоруссии «Славия» Мозырь будет принимать «Смолевичи». Игра пройдет на стадионе «Юность» 19 июня. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Смолевичи».

«Славия» Мозырь

После 13 туров чемпионата Белоруссии команда из города Мозырь занимает 15 строчку в таблице, имея на своем счету 15 баллов. От зоны понижения она находится на расстоянии в 2 пункта.

В конце апреля «Славия» Мозырь вылетела из полуфинала Кубка страны, уступив БАТЭ в гостях (0:2). По сумме двух встреч 2:1 клуб из Борисова прошел дальше.

Затем в чемпионате подопечные Михаила Мартиновича победили «Витебск» (3:2), но в следующей встрече они обошлись без голов в дуэли с «Торпедо-БелАЗ» (0:0).

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Позже «Славия» Мозырь проиграла «Шахтеру» Солигорск (0:2), скатала вничью с «Городеей» (1:1), завоевала три балла в матче с «Белшиной» (3:2), а также уступила «Неману» (1:3) и «Динамо» Минск (0:1).

«Смолевичи»

Коллектив, находящийся в одноименном городе, имеет в своем активе всего 7 очков. В турнирной таблице Высшей лиги команда занимает предпоследнее место и идет в зоне вылета.

Совсем недавно «Смолевичи» проиграли в трех матчах чемпионата кряду. Подопечные Александра Бразевича были слабее «Динамо» Минск (1:3), «Энергетика-БГУ» (0:2) и БАТЭ (3:5).

В девятом туре чемпионата «смола» набрала очки, сыграв вничью с «Рухом» Брест (0:0). Однако следующая встреча снова была провальной, так как команда влетела «Торпедо-БелАЗ» (1:2).

В 12 туре «Смолевичи» наконец-то завоевали первую победу в сезоне, разгромив дома «Городею» (4:1), однако через неделю подопечные Александра Бразевича остались без набранных баллов во встрече с «Неманом» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Славии» Мозырь в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 3.50, а на победу команды «Смолевичи» — 3.70.

На стадионе «Юность» сыграют две далеко не самые сильные команды, но хозяева постараются выиграть, чтобы оторваться от опасной зоны в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Славии» Мозырь с коэффициентом 2.02. 0