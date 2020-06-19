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    Удержится ли «Брага» на третьем месте?

    «Фамаликан» — «Брага». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч Примейры 19 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Брагу
    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Брага»
    «Брага» идет на третьей строчке
    В 27 туре чемпионата Португалии «Фамаликан» будет принимать «Брагу». Игра пройдет на стадионе «Вила Нова де Фамаликан» 19 июня. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Фамаликан» — «Брага».
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    Футбол. Португалия. Примера 19 Июня 2020 года
    Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 23:15 Брага Брага
  • Брага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Фамаликан»

    «Фамаликан» располагается на 5 месте, имея в своем активе 43 очка. В 26 матчах клуб одержал 12 побед и потерпел 7 поражений.

    В чемпионате команда не проигрывает уже четыре тура. Серия началась с уверенной победы над «Спортингом» (3:1). После этого была мировая на поле «Белененсеша» (0:0).

    С карантина «Фамаликан» вышел очень удачно. Коллектив обыграл «Порту» со счетом 2:1, а в прошлом матче первенства одолел «Жил Висенте» (3:1).

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    «Брага»

    «Брага» с 46 набранными очками расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Двум лидерам коллектив проигрывает много, а четвертую строку опережает по дополнительным показателям.

    За последние 12 матчей первенства «оружейники» смогли выйти победителями в девяти из них. Одну встречу они свели вничью и две проиграли.

    Непосредственно перед уходом на карантин «архиепископы» выдали 4-матчевую победную серию. В двух своих последних поединках они проиграли «Санта-Кларе» (2:3) и «Боавиште» (0:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Брага» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0

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