«Фамаликан» — «Брага». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч Примейры 19 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Португалии «Фамаликан» будет принимать «Брагу». Игра пройдет на стадионе «Вила Нова де Фамаликан» 19 июня. Начало встречи — в 23:15 мск. Прогноз на «Фамаликан» — «Брага».

«Фамаликан»

«Фамаликан» располагается на 5 месте, имея в своем активе 43 очка. В 26 матчах клуб одержал 12 побед и потерпел 7 поражений.

В чемпионате команда не проигрывает уже четыре тура. Серия началась с уверенной победы над «Спортингом» (3:1). После этого была мировая на поле «Белененсеша» (0:0).

С карантина «Фамаликан» вышел очень удачно. Коллектив обыграл «Порту» со счетом 2:1, а в прошлом матче первенства одолел «Жил Висенте» (3:1).

«Брага»

«Брага» с 46 набранными очками расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Двум лидерам коллектив проигрывает много, а четвертую строку опережает по дополнительным показателям.

За последние 12 матчей первенства «оружейники» смогли выйти победителями в девяти из них. Одну встречу они свели вничью и две проиграли.

Непосредственно перед уходом на карантин «архиепископы» выдали 4-матчевую победную серию. В двух своих последних поединках они проиграли «Санта-Кларе» (2:3) и «Боавиште» (0:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,60, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Брага» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0